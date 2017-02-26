白沙屯媽祖起駕 香客不畏風雨人數歷年最多

（台灣英文新聞／藝文組綜合報導）三月瘋媽祖！苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香，今(26)天凌晨起駕出發，逾萬名信徒不畏濕冷，穿著雨衣跟隨媽祖鑾轎，展開12天長征之旅。



一年一度的白沙屯媽祖進香行程，為全台媽祖遶境行程最遠的路線，整趟旅程全長約340公里，且白沙屯媽祖遶境進香的啟程時間、歷時天數都不一樣，每年農曆12月15日由廟方擲筊決定。2017年白沙屯媽祖遶境是歷來最長、報名人數最多的一次，長達12天11夜；媽祖婆將在2/26凌晨2時30分出發進香。

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白沙屯媽祖遶境只有大致路線（往北港朝天宮），沒有固定路線，全程皆依媽祖鑾轎指引，要追蹤媽祖行程，最好緊盯官方GPS。今(26)天凌晨零時登轎、2時30分起駕出發，吉時一到，鞭炮聲及「進喔、進喔」呼喊聲四起，轎頂披著一層粉紅色紗巾裝飾的媽祖鑾轎在香客簇擁下，衝出廟門並「三進三退」，逾萬名信徒香客情緒高昂，跟隨著獨特「粉紅超跑」一起踏上進香之旅。



儘管天氣又濕又冷，白沙屯地區自前一晚便持續湧入大批信徒，越接近起駕時間，拱天宮內外愈是擠得水洩不通，寒風冷雨澆不熄香燈腳的熱情；拱天宮管委會表示，今年報名人數逾2萬5000人再創新高，起駕出發日又適逢228連續假期，隨行人車只會更多。

白沙屯媽祖徒步進香已具200年以上歷史，全程約400公里，最為特殊的是進香日程與路程皆依媽祖鑾轎指引，完全無法事先預估，每年行進路線飄忽不定，成為具有特色的宗教文化盛事，民國97年苗栗縣政府登錄為縣內無形文化資產，99年獲文化部指定為「國家重要民俗」。