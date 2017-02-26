印尼最大伊斯蘭團體對女移工涉IS活動表遺憾

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）印尼伊斯蘭最大組織NU女青年委員會主管一行人25日來台灣訪問。對於印尼女移工因涉及IS活動遭台灣遣返雅加達一事表示，絕大多數來台灣工作的印尼移工都是良善的，籲請台灣社會不要因此排擠印尼移工。但該組織將在台灣加強對女移工相關的法律教育及宗教關懷，減少她們因為在異國工作壓力及思鄉之苦而衍生出的諸多問題。

印尼伊斯蘭組織NU台灣分會近日舉行新舊會長交接，NU全國女青年委員會主委、祕書長及發展部副主席來台主持交接儀式。新一屆台灣女青年分會的工作重點在加強女移工法律及相關知識的培訓，除安排更多的教育課程及關懷活動，減少女移工觸法、懷孕等情況，也將設立志工團，對在台女移工展開具體的關懷行動，並參與台灣社會幫助老弱的公益服務。

台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希指出，NU台灣分會發現在台灣極端伊斯蘭份子確有快速發展的情況，今年將加強對印尼移工的連繫及服務。首先宣導的是印尼女移工外出時避免全身穿著黑色衣袍，特別是不要蒙臉，以免引起台灣人不必要的恐懼，畢竟在印尼伊斯蘭教義也未規定如此穿著。

NU在台灣的夥伴單位台灣外籍工作者發展協會表示，鑑於IS對東南亞的滲透，亞洲移工輸入國如日韓香港新新加坡及馬來西亞等國，去年均加強對東南亞移工的反恐調查，去年因此遣返回印尼的移工人數超過2百人。去年以來，NU多次派穆斯林教長來台講座，透過宗教關懷撫慰印尼移工思鄉、工作問題或生活適應等情緒，避免誤信極端穆斯林教義或受ISIS宣傳所吸引而誤入歧途。目前，台北火車站每個月特定周日會舉辦穆斯林宗教活動聚會。2月26日將首度在台中公園舉辦大型宗教聚會。