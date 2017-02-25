新疆強制車輛安裝衛星定位 開到哪政府瞭若指掌

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）中國新疆自治區下轄的巴州佔新疆的四分之一大，是中國面積最大的地級行政區。據報，日前巴州地方官員決定，自本月20日始，州內所有車輛都須安裝北斗衛星定位系統（一中國自產的定位系統），加強車輛控管，維護地方安全。

當地巴州人民廣播電台旗下的《樓蘭新聞網》報導，該州交警部門要求所有駕駛人需在6月30日前完成系統安裝，須安裝車輛包含所有私家車、黨政機關企業單位所屬車輛、推土機、卡車等大型器械、進城工程車輛、二手車。交警隊表示：「安裝率需達百分百。」日後，未安裝衛星定位系統的車輛將不允許買賣，也不得加氣、加油。

這則公告最早出現在巴州政府網站，通告並指出：「近年來，全球恐怖主義形式日益嚴峻，而汽車則是恐怖分子主要使用的交通工具。」 但公告不久即撤下。

《紐時》指出，當局大動作控制境內所有車輛動向，應是起於新疆境內不安情勢。新疆境內維吾爾族人不滿中國當局高壓控制、限制當地回教信仰、及經濟上的邊緣化，多次起而抗爭。中國則指稱新疆內部的維吾爾勢力意圖分離國土，武裝分子在各地暴動干擾地方維安。

去年，中央委員會指派了陳全國出掌新疆書記。陳全國曾任西藏黨書記，西藏地區同樣也是藏獨聲音不斷。陳全國到任新疆後，嘗試採取多項更強硬的政策，力求表現、鋪好日後晉升中央政治局之路。

國際特赦組織東亞地區負責人Nicholas Bequelin表示，當局下令安裝定位系統，正符合中國的反恐雄心。習近平誓言打造「世界級、高科技」的反恐力量，而位處中亞交界、內部多信仰伊斯蘭教的新疆在中國反恐政策中佔重要地位。

「打擊恐怖攻擊對政府來說是合理的考量」，Bequelin 評論，「但這類無差別的高壓對待的政策，只會升高民怨，讓新疆真的變成未爆彈。」