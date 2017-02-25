味覺丟在艙門外？一探飛機上的供餐秘訣

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）為什麼飛機餐吃起來總是索然無味？《經濟學人》最新一期雜誌提出解答，由於飛行開始後，隨著高度提升氣壓下降、乾燥的空氣、及引擎製造的大量噪音都會影響人類的嗅覺、味覺，其中味蕾對甜、鹹兩味的感知明顯下降。

BBC曾報導，不僅是因為味蕾。人類所指的味道有80%來自嗅覺，須靠蒸發鼻粘液才能聞到味道。但是，機艙內太過乾燥，使鼻子的氣味受體無法正常運作，食物的味道就比平常要寡淡兩倍。因此製作飛機餐時，口味必須重一點，加入的鹽和調味料遠多於地面上的餐館。

有趣的是，在高空中人體對第五味「鮮味」的感受力不變。而番茄汁、英國黑醋（又名伍斯特醬）、血腥瑪莉正好富含鮮味，因此它們在3萬英呎高空上明顯比平地擁有高人氣。

高空對味覺的影響，讓航空業者近來日益審慎安排機上的飲料服務，較為熟知的就是每日都務必補足番茄汁庫存。德國漢莎航空一年甚至需要補充1800萬公升（大約7.2個奧運規格的游泳池）的番茄汁，才能滿足旅客需求。

大部分的番茄汁是用來滿足經濟艙的客人，近來航空業者為追求服務特色，把眼光望向飛機前艙的旅客，因此如何選出適合高度又有相應價位、品質的飲料就很重要了。

香港國泰航空於本月22日，發布了一款特別為頭等艙、商務艙旅客設計的高空啤酒Betsy Beer，這步棋就下得十分精妙。針對高空環境和機艙氣壓的影響，國泰還特別設計讓啤酒嘗起來不那麼苦，加入龍眼、蜂蜜增加甜味。

紅酒也有特殊處置方式。華爾街日報的專欄作家Will Lyons寫道：「紅酒在空中喝起來特別不同。壓力、濕度雙低的環境會讓紅酒的酸度、酒精更為突顯。」不僅如此，Lyons提到機艙的乾燥空氣也會釋放更多酒中的單寧酸（tannin）─紅酒苦澀的口感來源。

因此，較老的酒總比新的好（味道比較滑順），紅莓果香又比柑橘討喜些。Lyons建議大家飛行時挑選酒體濃郁、成熟度較好、低酸度的酒品。紅酒中例如梅洛（Merlot）、希哈（Shiraz），白酒例如夏多內（Chardonnay）、榭密雍（Semillon）等就是很好的選擇。

《經濟學人》最後總結，顯然，高空改變了我們的味覺，讓酒喝起來都不那麼烈，更好暢飲而盡。至於經濟艙的客人如果無甚選擇，那麼香檳就是最佳的機上飲料。