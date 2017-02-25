推動轉型正義！中正紀念堂停播蔣公紀念歌

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）二二八事件70週年，文化部長鄭麗君周六表示，中正紀念堂有必要轉型，提出組織法部分條文修正草案，紀念堂商店將停止販售涉及威權崇拜文宣品，開、閉館停止播放「蔣公紀念歌」。

鄭麗君上午在說明文化部的轉型正義工作規劃時表示，中正紀念堂是威權統治時期，為紀念威權統治者而建立。她說，追求歷史真相過程中，基於「面對歷史、正視傷痛、尊重人權」，中正紀念堂有必要轉型，文化部將展開中正紀念堂轉型工作，提出國立中正紀念堂管理處組織法部分條文修正草案，從法制面推動轉型，回應社會期待。

中正紀念堂自2012年改隸文化部，屬於文化部所轄三級機關。

她說，修法前為避免複製威權文化，文化部現階段本於行政管理權責，將逐步讓空間回歸中性使用。目前已初步將紀念堂商店中威權統治者意象鮮明商品（公仔、文具與生活用品等）下架停售；個人剪影logo不再使用，改用堂體意象logo；停止發放涉及威權崇拜文宣品及簡介；原本中正廳、介石廳，改名為中性的1、2展廳，並從23日停止在開閉館時播「蔣公紀念歌」。’

至於蔣中正銅像以及展廳內擺放的照片等肖像是否移除，以及未來是否還會稱為「『中正』紀念堂」？鄭麗君表示，後續將召開公聽會，由社會大眾討論中正紀念堂該如何轉型。

蔣中正銅像