白宮首例！CNN、紐時等主流媒體禁止參與新聞簡報

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）白宮昨（24）日拒絕數家主要新聞媒體參與新聞簡報，被排除在外的媒體包含BBC、CNN、《紐約時報》等曾公開批評川普，白宮行為引發軒然大波。

路透社報導，包括BBC、CNN、《紐約時報》、《洛杉磯時報》及網路新聞BuzzFeed等主流媒體，都被拒絕參與白宮新聞發言人Sean Spicer的新聞簡報。

但路透社、彭博（Bloomberg）、哥倫比亞廣播公司（CBS）等約10家其他新聞媒體仍在與會之列。美聯社、時代雜誌記者則在獲知有媒體遭拒後，當即走出辦公室不參與簡報。

以往白宮都會在新聞發布室進行每日的公開新聞發布會，但Spicer帶領的新聞工作團隊改到其個人辦公室，直接進行新聞簡報，不開放過程攝影。Spicer拒絕回應為何某些媒體無法參與簡報。

事實上，Spicer採禁止攝影的「密室簡報」不是特例。過去白宮也會針對特定議題，找特定媒體進行這類新聞談話。但一般而言，白宮的新聞簡報均是開放給所有媒體，接受任何提問。



《紐時》執行編輯Dean Baquet發布聲明抗議：「紐時過去經歷不同政黨、多屆政府，從來沒有在白宮遇過這種事。我們強烈抗議白宮排除紐時及其他新聞媒體。一個開放給所有媒體的透明政府，顯然攸關重大國家利益。」

CNN周五下午透過推特回應：「川普帶領的白宮做出這樣的發展令人難以接受。很明顯地，這是在你報導一些他們不喜歡的事實後，他們的反擊。不管如何，我們會持續報導。」

面對輿論紛紛、國內外媒體群起抗議，川普大半夜發布個人推特：「假新聞！媒體不說真相，對我們國家非常危險。」他同時點名CNN和紐時是失敗的媒體和「一場笑話」，直接在推文標記兩者。