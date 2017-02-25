禁穆令還在？ 敘利亞籍奧斯卡提名人遭美拒絕入境

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國移民當局做出決議，禁止一名21歲的敘利亞籍攝影師入境美國。這名年輕的攝影師Khaled Khatib 方才以一部關於敘利亞內戰的紀錄短片《白盔》（The White Helmets）獲奧斯卡提名。

川普執政團隊內部人員向《美聯社》透露，國土安全部做出最終決定，禁止 Khatib入境洛杉磯。 Khatib原定由伊斯坦堡搭乘土耳其航空，於周六時飛抵洛杉磯參加奧斯卡頒獎典禮。如今他的計畫被迫中止，因為美國官方聲稱查獲關於Khalid的「不利情報」。

國土安全部拒絕對此事作出評論。所謂「不利情報」（derogatory information）指涉範圍廣泛，可能指個人跟恐怖行動有連結、或只是護照過期。

Khatib日前才接受CNN採訪，他參與的紀錄片《白盔》緊跟三位搜救人員，一路拍攝他們在土耳其接受嚴苛訓練，到把自己一股腦投入戰場援助受迫市民。其中有許多衝擊性的片段都是Khatib一手拍攝的，他詳細記錄了內戰對人民身心的迫害，初生嬰兒在瓦礫堆號哭、男子倉皇躲避砲擊，及永遠揮之不去、擔憂著何時會有下一次空襲的恐懼。

Khatib表示：「如果能拿下奧斯卡獎，對敘利亞人來說代表著世界站在我們這邊。這座獎，會帶給這些每天睜眼，就處在槍林彈雨下的志願工作者莫大的勇氣和鼓勵。」

Khatib或許心底早預知無法入境美國，他受訪直言：「即使進不了美國我也不會放棄！我知道我們在美國仍有朋友，大多數的人跟我堅信著相同的人權價值，總有一天，我還是能和他們見面的。」