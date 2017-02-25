北市晶華酒店暗夜火警 300旅客夢中驚醒倉皇疏散

（台灣英文新聞 社會組／綜合報導）台北市知名晶華酒店今晨3點多驚傳火警，消防員緊急到場灌救，疏散飯店內上百名旅客。除有人些微嗆傷，救護人員施予氧氣面罩處置，其他都無大礙。初步研判起火點在地下1樓的精品地下街，詳細起火原因待查。

警消人員到場時，現場煙霧瀰漫但酒店尚未疏散住宿的旅客，立即要求酒店人員協助疏散。不少人在低溫寒夜，僅著單薄浴袍就倉皇逃出。有些則因濃煙過大，不得以破窗，在窗口等待救援。300多名旅客被疏散到附近公園，所幸火勢在一小時多獲得控制，並無人員傷亡。

晶華酒店表示，疏散的旅客5點半已陸續回房，目前電力供應尚未恢復正常，由緊急發電機支應，電梯與客房照明暫時不受影響，希望能於中午前恢復正常供電。

部分民眾抱怨火警發生時，酒店動作慢半拍，沒聽到警鈴聲，直至聞到煙味才知有火警。《聯合報》報導，酒店內部人士透漏，火警當下造成大跳電，廣播無法順利啟動讓酒店處置稍緩。據了解，酒店平時會有定期的火警演練、內部員工訓練，消防局也會定期驗收，未來將持續加強人員防災演練。

初步調查顯示，此次起火點鄰近地下室香奈兒的倉庫，燃燒面積約10平方公尺左右(約3坪)，不少精品、高價皮飾付之一炬，但損失金額仍無法估計。詳細的起火原因是電線走火或人為縱火有待調查，至於如何補償旅客，酒店部分仍在商議中。