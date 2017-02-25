挺綠電認購再加碼　義美今奪冠

(台灣英文新聞／施家恩 綜合報導）經濟部能源局自今年開始將綠電認購由試辦轉為正式計畫擴大辦理，而在環境議題上一向不遺餘力的義美食品繼續支挺綠電，今年再加碼，年初綠電認購量即達300萬度，拿下第一名。

經濟部能源局今年推動「綠電認購」，目標認購戶數盼逾萬戶，可供認購之總量為13億度。統計自今年初截至2月23日止，總認購量為1,827萬餘度，總認購戶數699戶。其中，義美食品以認購量300萬度奪冠，其次分別為東隆興業的200萬度、科德寶遠東的120萬度、元太科技工業的116萬度、以及南亞塑膠工業林口二廠的100萬度等。

目前綠電認購的附加費率仍維持1.06/度（含稅），如以「最低綠電認購門檻100度」為例，只要付出106元就相當於種了5棵樹，減排量接近50公斤二氧化碳。目前認購對象除了企業之外，也包含個人戶。

我國綠色電力採單一費率制，不依再生能源類別分別定價，目前的綠色電力主要來源為太陽能、風力及生質能。

義美去年即認購高達275萬度的綠電，年年增加，獲經濟部表揚「企業遠見獎」。去年義美雖落後台積電的2億度、中華電信的400萬度和日月光集團的350萬度，屈居第四位，卻是國內認購綠電最多的食品業者，展現義美重視綠能的精神。

義美從1994年成立義美環境保護基金會以來，在環境議題上不遺餘力，除了關心瀕危西伯利亞虎的保育外，也紮根本土，資助綠蠵龜返鄉產卵的相關計畫，甚至放眼國際，贊助知名的國際生態保育學者珍古德，在保護黑猩猩上不落人後，替後代留下更美好的環境。