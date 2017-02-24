川普控中「惡性貶值」 經濟學家：沒有根據

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由於川普對中國的敵對態度，中美的外交關係在他上任數月內盪到低點，而在國際社會認為兩國關係將會因為川習通話而好轉時，川普卻再度轉彎，將他選舉前的那些爭議性言論又搬了出來。

在星期四一次路透社的訪談中，川普不只大談美國要重拾「核武霸權」，更大力批評中國對貿易、台灣與南海的態度，並稱其為「操弄貨幣的冠軍」，保證美國將會對其採取必要的行動。

諷刺的是，就在川普發表這段對話的幾小時前，川普政府將上任的財政部長史蒂芬·梅努欽(Steven Mnuchin)才表示，白宮在短期內沒有打算去實行川普將中國標籤為「貨幣操縱國」的計畫，不過現在看來，這個「短期」真的滿短的，甚至不到一天。

川普在選舉前就宣稱，中國政府故意使人民幣惡性貶值，以教唆中國出口商打擊美國工業，不過無論中外的經濟學家都認為這個指控沒有任何根據，事實上，人民幣直到今年僅貶值13%，完全不到「惡性貶值」的程度。

除了中國之外，川普也用將同樣的指控用於美國在西太平洋的盟友日本與韓國，聲稱他們惡性貶值日圓與韓元。

北京大學匯豐商學院教授克里斯托弗·鮑爾丁(Christopher Balding)則說，中國的確有利用政策操縱其貨幣價值，不過不是像川普所說，利用惡性貶值來進行不公平的貿易戰，以前或許中國有用過這種手法，不過現階段中國正在設法使人民幣升值，完全與川普的說法背道而馳。

如同以往面對川普的言論一樣，北京這次也沒有給予立即的官方回覆，不過南京大學國際關係研究院院長朱峰的無奈倒是表露無遺，他直言，川普就是個大嘴巴，除了讓他繼續亂講話以外，似乎也不能做什麼。

鮑爾丁則對中國的反應表示肯定，認為中國在面對川普言論時處理得非常好，並沒有被這些「狂言」激怒，而是努力壓下負面的影響，沒有讓議題繼續延燒。

至於「核武霸權」的言論，美國的非營利團體防止武器擴散協會(Arms Control Association)表示，從川普的言論就可以看出，他對核武的知識完全錯誤，也對其危險性一無所知。

畢竟，冷戰的核武競賽仍歷歷在目，再度挑起這場競爭，與重蹈冷戰的覆轍無異。