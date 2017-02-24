中華電信攜手HTC簽署2017年度合作備忘錄

台灣電信領導品牌中華電信與全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱『HTC』），今(24)日宣布雙方正式簽署2017年度合作備忘錄，雙方計畫在原有成功合作的基礎上，持續傾聽消費者聲音，結合終端產品與行動網路尖端技術的創新研發，優化使用者經驗，實現消費者對未來數位生活科技化之願景。

中華電信董事長鄭優表示：「中華電信宏觀布局，前瞻決策，追求成長，並持續開創新局，研發能量居業界之冠，期許與HTC在新的一年攜手合作，強化中華電信於資通訊產業領導地位，藉由持續研發創新高品質服務，帶動台灣產業升級，共創價值！」

HTC甫於今年發表新的品牌概念「Brilliant U-精彩的你」，與中華電信的企業願景十分契合，對於雙方今年度的合作，HTC董事長暨執行長王雪紅期許繼續與中華電信的夥伴們精益求精，細心聆聽使用者的需求，基於HTC領先業界的創新研發能力，持續打造「為精彩的你而生」的產品和服務，讓HTC使用者能享有獨一無二的體驗。

今年度中華電信和HTC將著重於前瞻技術領域的合作，致力於載波聚合技術的精進，以提供最佳網路品質為目標；此外雙方近期也推出「LWA (LTE-WLAN aggregation) 4G+Wi-Fi 」飆網服務註1，獨步全球，引領台灣進入Pre 5G時代，透過網路及終端兩方的努力，讓使用者能有更快的上網速度及更高的穩定性。不僅如此，雙方也將整合通路力量，持續推動4G服務普及化。

另一方面，鑒於虛擬實境和物聯網應用服務逐漸深入消費者生活，雙方也將推動物聯網整合，將相關技術應用至消費者的食、衣、住、行、育、樂，全方位引領智慧生活。此外，預期2017年度行動支付生態系統漸趨健全，因應這股新興市場需求及發展，雙方也將聚焦合作於感應式行動支付的推廣，多元的支付應用，配合NFC行動終端的普及，讓消費者體驗一機在手，隨身錢包跟著走，盡情享受行動生活的自在與便利。