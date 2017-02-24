53人破大會紀錄　高男組擲標槍刷新23年來紀錄

新北市106年中等學校運動會於今(24)日在板橋 第一運動場圓滿落幕，本市中等學校運動會自106年1月4日起陸 續展開，此次比賽主要為選拔本市優秀的網球等9種類運動選手， 代表本市參加今年4月份將於彰化縣所辦理之全國中等學校運動會。

教育局表示，今年賽會共計有53人次打破了25項大會紀錄。 特別值得一提的是，海山高中賴冠羽同學於高男組擲標槍刷新高懸2 3年來的大會紀錄，目前服務於江翠國中的學務主任吳其融， 得知自己在民國83年締造的紀錄在今年賽會裡被超越， 不但不覺得失落反而感到相當興奮， 認為新北市的基層體育人才輩出，也對於本市體育的發展充滿信心。 新北高工鄭惠政在高女組推鉛球項目打破了10年前新北高工（ 海山高工）楊佩蓉所創下的成績。兩項佳績為今年市中運留下歷史新 紀錄!

其他則有游泳競賽共有44人次打破18項大會紀錄， 其中福和國中康耘綺、永和國中張哲維、中和高中廖廷宜、 丹鳳高中黃敏華、錦和高中林昱均、林口高中林家戎、 中和高中王敬涵、陳睿澤打破了2項大會紀錄，福和國中陳思綺、 永和國中林廷翰、丹鳳高中王怡臻、 中和高中李沂珈與黃彥禔更是締造3項大會新紀錄。 另外在田徑種類也有9人次打破7項大會紀錄，

教育局副局長蔣偉民在閉幕典禮致詞時表示， 今年本市中等學校選手有如此輝煌的成績表現， 替各校教練及選手感到開心， 選手們在辛勤的練習後也獲得了如此豐收的成果； 各位選手接下來即將要為在彰化縣舉行的全國中等學校運動會而努力 ，他也期勉各校好手都能在今年的大會裡再創佳績、登峰造極， 為自己也為本市爭光！