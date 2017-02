(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)維持運動的習慣可讓身材窈窕,但根據一份新研究發現,過量的運動會降低性慾。該研究團隊來自美國北卡羅來納大學教堂山分校(University of North Carolina at Chapel Hill, UNC)。研究刊登於《運動醫學與科學期刊》(Medicine and Science in Sports and Exercise)。

過往的研究受測者是屬被動方,由研究人員抽取樣本組織來測量其體內雄性激素,而這份新研究,研究人員發出問卷,要求1100位受測者回答性頻率和性慾,並記錄下他們的運動習慣。

結果發現,從事低強度或中強度運動者的性慾,比起長時間高強度運動者來的高。研究人員分析,可能是從事劇烈運動後太累了,或者是運動後睪酮素下降所致。

運動的好處是無庸置疑的,適量且長期的運動可以強身健體、幫助睡眠等。但研究人員強調,如果發現運動完變得更疲備,甚至性慾降低的話,也許該緩一緩,減少待在健身的時間了。