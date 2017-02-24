「看影片、拿獎金」期交所推廣盤後交易制度

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）臺灣期貨交易所日前宣布要在今年5月推出期貨市場盤後交易平台，近日為推廣盤後交易制度，特舉辦盤後交易制度「看影片、拿獎金」有獎徵答活動，以鼓勵民眾觀看期交所盤後交易制度宣導影片，進而熟悉相關制度並參與交易，本活動自今年3月1日起開跑。

期交所為提昇我國期貨市場之國際競爭力及市場長遠發展，積極協同期貨業者共同推動建置我國期貨市場盤後交易平台，盤後交易上線後，交易收盤時間延長至隔日清晨5 點，交易時段與歐美市場一般交易時間接軌，為國內外交易人提供完善避險管道及更多交易機會。

為協助民眾了解盤後交易制度，期交所於網站首頁建置「期貨市場建置盤後交易平台宣導專區」，提供有關交易面、結算面、資訊面、法規面之相關內容、宣導影片及有獎徵答活動專頁，期交所歡迎民眾上網觀看宣導影片並完成答題挑戰。

有獎徵答活動期間自3月1日起至5月31日止，活動獎金豐富，參加資格為年滿20歲且持有中華民國身分證之自然人均可參加，凡於活動期間觀看盤後交易制度宣導影片並完成答對3個問題者，即可獲得抽獎機會。每月活動結束後，依當月抽獎序號抽出30個得獎者，每名可獲得新台幣1,000元。天天看影片，天天均有機會中獎，活動期間共計3次抽獎，總計抽出90個名額，挑戰次數越多，中獎機會越高。活動詳情請至臺灣期貨交易所網站www.taifex.com.tw查詢。