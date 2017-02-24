高志明：「缺水」是政府幫忙「台灣農民轉運」的好時機！

（本文轉載自高志明「環保食安志工」臉書專頁）

一、台灣山脈高‧河川短，每年下雨量雖然多，但季節分配不均，平原也無蓄積能量；又期望繼續發展經濟、提高生活水準，用水需求必然增加；「缺水」變成「台灣人宿命」的一部分；

「台灣種植水稻的農民」更慘，永遠是被限供灌溉水，「休耕」總是首選；此情可能永續循環，每3至5年就會被犧牲一次！

二、台灣農地少又小，「種植水稻」雖然已祖傳數十代，數十年來的農業政策思維，也是以水稻為首要目標農作物，以致面臨缺水時，政府只能被迫採取「減供．停供．休耕」措施，以維持產業、及民生用水！無奈！

三、日前，筆者數度提議、也主動計畫高價契作收購、鼓勵台灣傳統農民，種植國產「高附加價值、用水量少、低農藥殘留」的農產品；一定要保護、保證農民賺到錢，以維持其家庭生計；這可能就是在此缺水時，「政府幫忙『台灣農民轉運』的大好時機」！

四、台灣農業政策根本不需要與全世界「比產量」，「比品質．比低農藥殘留」才能真正創造附加價值、真正造福農民、保護台灣農耕地！道理非常簡單，只怕還無法融入政策；就怕又是「狗吠火車」了！

五、此外，「防止濫墾濫倒．保護老樹．減緩水庫淤積」，也是政府非辦不可之措施，更是避免台灣「缺水惡化」的協同重點；可能「知易行難」；但大家不必灰心，就看所有政府機構的執行能耐了！