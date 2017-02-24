港UBER簽1億共乘險　向合法化邁前一步

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）因為無法與政府達成共識已經撤出台灣的UBER，在香港卻可能因為保險政策的變化有所突破，使他們離在香港合法化又進了一步，不過仍然有其困難。

UBER香港於23日宣佈，公司已經與美國國際集團(AIG)在去(2016)年10月簽訂合約，提供香港內部所有UBER共乘服務高達港幣一億元的第三方保險，在此之前，UBER雖然在全球有針對乘客的共通保險政策，但是並未對外公開。

聲明提及，從10月簽約起至今年9月，乘客上車到下車為止的人身安全，無論是身體上受到傷害，甚至是死亡，都在保險的保障範圍內，1億港幣的保額已經符合香港法律規定。

長期以來，UBER因為不合乎保險規範而飽受批評，前陣子，五名UBER的駕駛不但未經許可營運，還被查出沒有第三方保險，導致香港警方在2015年8月突襲檢查了UBER香港辦公室，五名駕駛隨後遭到逮捕、起訴，判決將在下週一宣判。

一名UBER相關人士表示，與AIG的保險合約是共乘服務的里程碑，希望可以藉此平息大眾對於UBER沒有第三方保險的疑慮，只是，UBER如果想要藉由合乎第三方保險的規定合法化，似乎還離目標有點距離，畢竟這只是其中一條要件而已。

香港運輸及房產局的發言人指出，除了第三方保險提供乘客保障外，私家車輛如果藉由服務盈利，必須要取得執照，而根據規定，為了控管計程車數量，香港政府核可的執照上限為1500張，這或許將會是UBER擴張最大的障礙。

交通諮詢委員會委員雲維熹同時也是香港汽車協會的主席，他認為政府應減少對UBER的限制，允許類似的行業自由發展，不過跟台灣一樣，計程車業頗有微詞，不樂見UBER的合法化。

香港的士工業發展協會的發言人說，UBER的合法化會導致公共運輸系統大亂，同時，由於所有私家車駕駛都可以提供類似服務，將會嚴重影響計程車司機生計。