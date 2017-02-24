一例一休效應？ 近五成上班族想跳槽

（財經組/ 綜合報導）一例一休上路已經快要三個月，yes123求職網調查發現，政策實行後，因為擔心薪水未來不會再漲，或是加班費擺在那不能領，上班族跳槽的意願竟然高達44%，接近一半。

yes123在本月9日到20日，收集20歲以上、已經畢業、服完兵役會員的資料，共取得有效問卷1176份，以企業為單位的有效問卷則有880份，發現高達92%的上班族對自己現在的工作感到不滿意，有意跳槽，一例一休上路後，上班族多擔心薪水成長停滯，且加班費如同虛設，要換工作要趁早，跳槽意願因而上升。

企業則有37%認為，一例一休的實施對僱用正職人員產生負面影響，只有15%抱持正面看法。

根據《蘋果》報導，yes123發言人楊宗斌指出，雖然景氣觸底反彈，經濟成長率挑戰「保2」，但「一例一休」新制上路，陸續出現負面效應，導致部分勞工有危機意識，跳槽念頭恐不減反增。

楊也說，受惠外銷訂單回溫，出口導向的廠商，徵才意願勢必提高；內需型的服務業，卻受一例一休影響較大，短期來說，可能衝擊正職職缺，卻帶動非正職職缺，看似為「弊大於利」，不過長期來看，企業若重視服務與產品品質，想要永續經營，不能僅計算人事成本，需要同時考量到商譽問題，因此對勞動市場整體工作機會或起薪的增減，所謂最終的「淨效果」，仍有待時間觀察。