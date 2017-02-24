美研究：嗜睡恐是失智症前兆

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）新研究發現，突然的嗜睡恐是失智症前兆，該研究於22日發表在《神經學》期刊（Neurology）。

研究顯示，如果突然改變作息，睡眠時間比以往還要長，罹患失智症的機率比一般人高出2.5倍。另外，有失智症的人往往有睡眠障礙。

波士頓大學醫學院（Boston University School of Medicine）的研究人員Matthew PasePase說明，此次研究重點有別於往，主張將重點擺在觀察癡呆症患者和身體健康者的睡眠情況，比較兩者之差異。我們渴望知道：一個人的睡眠狀況是否和未來失智症風險習習相關。

實驗從1948年起，分為兩階段，實驗對象為美國麻薩諸塞州近2500位60歲以上的長者，平均年齡為72歲，其中57%為女性。第一階段從1986年至1990年，第二階段的對象為第一階段的後代，時間從1998年至2001年為止。10年後，大約10%的實驗對象被診斷出罹患失智症，其中大部分患者為阿茲海默症。

研究人員表示，部分的實驗對象的睡眠時間高達9小時以上，情況持續超過13年，但沒任何跡象顯示罹患癡呆症的風險較高。但是，若睡眠時間突然比以往長，甚至多到兩倍，其中有20%日後為癡呆症患者。Pase表示，這些實驗對象的腦容量也較小。

Pase說明，由此推測睡眠習慣的改變是癡呆症前期的症狀之一，但不代表睡太多會增加罹患風險，應該是說大腦出現化學變化，導致需要人體易疲累需要更多睡眠。

Pase強調，這不代表我們要限制長者的睡眠習慣，因為刻意早起或睡少一點並不會降低其罹患風險，更沒必要因長者睡眠時間變多而要求他們接受治療。

Pase表示，他們無法肯定想者的相關性，也不清楚是因睡不好誘發失智症，抑或是失智症會影響患者的睡眠品質。因此，未來他們的研究重心是─到底癡呆症和睡眠習慣間有何相關。