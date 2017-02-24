IDC：2016Q4全球大尺寸液晶顯示產業大者恆大

根據IDC（國際數據資訊）Worldwide Large Sized LCD Panel Qview 研究報告結果顯示，2016年第四季各顯示應用產品邁入旺季備貨末期，全球大尺寸液晶顯示面板出貨量較前季衰退3.7%達2.04億片，相較於2015年同期衰退6.1%。

IDC全球硬體組裝研究團隊市場分析師陳建助表示：相較於2016年第三季，除了可攜式電腦面板逆勢成長5.1%外，其餘顯示應用面板出貨均面臨衰退。其中平板面板受限於終端市場表現不佳，下游廠商轉而保守備貨下，本季出貨衰退幅度相較前季達5.5%，為各顯示應用面板跌幅最大者，預期2017年平板面板出貨仍將受到平板電腦產品生命週期拉長影響而持續衰退。

IT面板方面，受惠於IT品牌廠於第四季仍積極備貨可攜式電腦面板，可攜式電腦面板於第四季出貨達4.8千萬片，創下2013年第一季以來單季最高出貨紀錄；監視器螢幕面板歷經了兩季的成長趨勢後，第四季出貨面臨品牌廠控制庫存而衰退3.4%達3.6千萬片。受限於終端市場不振的影響，預估可攜式電腦面板與監視器螢幕面板出貨於2017年亦將面臨衰退趨勢，面板廠將搶攻高階IT液晶顯示面板市場，推出更多高解析度、窄邊框與無邊框、高速畫面刷新率(High Frame Rate)的IT液晶顯示面板，以維持一定獲利能力。

2016年第四季電視面板出貨量相較於前季衰退達4.5%，電視面板出貨面積不但沒有衰退，反而逆勢成長0.37%，顯見面板廠的電視面板規劃更往大尺寸化推進。2017年新的8.5代生產線陸續開出，加上多座既有的8.5代生產線持續擴增產能，預估電視面板出貨將小幅成長2%，出貨面積有望持續成長超過5%。

LCD面板廠競爭態勢方面，2016年第四季全球大尺寸液晶顯示產業集中度更高，主要由京東方、樂金顯示、群創、友達、三星顯示等五大廠商占據超過八成的出貨量。其中，三星顯示營運策略轉換，關閉兩座五代與一座七代LCD生產線，京東方藉由自身充沛的8.5代產能滿足中低階LCD面板的轉單需求，使得京東方大尺寸液晶顯示面板出貨大幅提昇，一舉躍升全球排名第一位。

展望2017年上半年全球全球大尺寸液晶顯示產業發展，雖有三星顯示關廠、電視面板供應關係改變與第一季工作天數少等因素影響大尺寸液晶顯示面板供給，然而液晶顯示面板價格於2016下半年的漲勢到現階段已大致持平，第二季在利多因素減少，8.5代線產能持續增加，加上終端需求下滑，供過於求的壓力可能再度出現。