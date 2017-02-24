跨科選修融入實驗教育 培養國際移動力

全國首創！新北市立樟樹國際實創高中今(24)日正 式揭牌，新北市為推動技職教育及在地就學政策， 特將樟樹國民中學改制，成立全國首座實驗性技術型高中，定名為「 新北市立樟樹國際實創高級中等學校」，結合「國際教育」、「 實驗教育」及「技職教育」的新思維，作為落實「新北市技職3.0 」政策之重要據點及典範。揭牌典禮由朱立倫市長到場主持， 邀請澳洲辦事處雷家琪(Catherine Raper)代表、昆士蘭TAFE職業技術學院國際業務合作處馮 烜(Philip Fung)處長及國立臺灣師範大學宋曜廷副校長共襄盛舉，並簽訂合作交流備忘錄，未來就讀樟樹實創高中的學生將有機會參與國外研習課程並可進行學 分採認，活動當日也將同時啟用本市第九所「 職業試探暨體驗教育中心」，作為未來鄰近地區職業試探基地。

市長朱立倫表示，技職教育是臺灣教育的基礎， 培育就業人才的關鍵，本市打造全國首座具有國際、實驗及創意性之職業學校，係以培育跨群科技職人才(簡稱T型人才 )為設校目標，希望創造「脫離代工式的教育」，透過本市獨創性之適性「職業試探暨體驗模式」，先行提供學生試探自我興趣和能力取向， 引導學生適性選擇就讀實驗學校，並結合昆士蘭TAFE職業技術學 院、日本電子專門學校及國立臺灣師範大學共同合作， 發展跨領域技能人才培育教育模式。未來隨著汐止重大交通逐年到位，及汐止科技園區逐年擴大， 將有機會成為國內重要新興產業總部所在地， 期盼透過本市多元技職教育，協助區內產業培育所需人才， 讓孩子能從「在地就學」進而「在地就業」。

樟樹國際實創高中將成立「多媒體動畫科」及「流行服飾科」 等專業群科，以設計與創意為發展特色， 強調學習國際接軌及培養學生創新思維的能力。此外，該校與日本、澳大利亞學校進行國際教育合作，規劃1週至半年之國外實習課程並 採認學分，並與國立臺灣師範大學合作，研擬全國首創之「 創意潛能開發課程」，啟發學生學習潛能。 該校課程設計將提高專業科目與實習科目比例，提供更多外語及跨領域選修課程，同時重視培養學生「國際參與」及「美學素養」等知能。