打造數位金融！台北富邦銀行土城分行2/24亮麗開幕

台北富邦銀行積極搶攻數位金融，新一代數位分行持續在全台各地嶄新亮相，位於新北市的土城分行今(24日)歡慶改裝開幕，全新規劃的迎賓大廳、貴賓洽談區、創新的數位服務專區，以及新設保管箱服務，提供客戶耳目一新的數位服務體驗。3/31前，新戶開戶可獨享3大限量迎賓禮；薪轉新戶另享有薪資存款優惠利率等專屬優惠，歡迎土城地區民眾多加利用。

近年來台北富邦銀行積極整合實虛通路，將數位服務融入實體分行中，包含今日改裝開幕的土城分行在內，至今全台已有61家全新數位分行，分行中皆設有專屬的數位服務體驗區，提供平板電腦、智慧型手機給客戶使用，讓客戶來行免等候，線上即可預約開戶、辦理新台幣存提款/轉帳/匯款及外幣轉帳等金融服務，縮短臨櫃交易時間並提昇服務效率；此外，每家新分行的白金理財洽談室都設有平板電腦，客戶與理專理財討論更即時，掌握投資零時差。

台北富邦銀行表示，土城分行位於新北市裕民路及中央路交叉口，在地經營超過25年，深獲在地客戶支持。土城分行考量當地客戶特性與喜好舉辦相關理財講座，如客戶中有不少中小企業主，有節稅理財需求，對房地合一、金錢信託、保險規劃等議題較為關注，分行即舉辦一系列稅務及投資講座，輔以客戶關心的健康養生話題，滿足客戶理財及生活需求。此外，今年4-5月，分行還將搭配土城區著名的客家桐花祭活動，舉辦花藝DIY活動，邀請花藝講師現場教學，讓客戶獲得理財新知也豐富生活視野。

為歡慶土城分行嶄新開幕，即日起至3月31日止，新戶開戶有機會獨享3大限量迎賓禮，包括富邦財神限量便條紙、全新理財會員可獲得限量的德國Brita濾水壺或義大利Selene泡茶保温杯1個，臨櫃交易還有美元/歐元換匯、外幣定存、基金申購手續費等超值優惠；只要成為北富銀薪轉新戶，即可享有薪資存款優惠利率及申辦房貸、信貸商品可享貸款利率與帳管費優惠，歡迎新北市民至分行洽詢。

台北富邦銀行土城分行位於新北市土城區中央路一段100號。相關北富銀最新消息，請查詢: https://www.fubon.com/banking