臉書今年聚焦4大業務 推認證專家

（中央社記者吳家豪台北24日電）臉書大中華區董事總經理梁幼莓表示，今年將聚焦4大業務，包括運用影片拓展企業版圖、促消費者在手機上行動、發展各式課程、致力發展台灣社群。教育課程將推出認證專家制度。

梁幼莓今天接受台灣媒體團訪時表示，回顧2016年，Facebook在行動與影片都有健康成長；目前台灣每月活躍用戶超過1800萬，台灣行動裝置每月活躍用戶超過1700萬，意味著超過90%的台灣用戶來自行動裝置。

她說，全球Facebook用戶使用手機觀看影片的時間越來越多，每天觀看時數約1億小時，過去6個月觀看影片時間上升150%。從廣告主角度來看，越來越多台灣廠商也更接受影音廣告。

梁幼莓指出，展望2017年Facebook發展重點，首先是運用影片拓展企業版圖，其次是促使消費者在手機上行動，第三是發展各式課程，第四是致力發展台灣社群。

梁幼莓進一步說明，在影片發展方面，Facebook將聚焦如何結合電視，打造多贏策略，例如創造更高的觸及率，並可使用尼爾森DAR（Digital Ad Ratings）作為衡量指標；其次，期待廣告不中斷，在Facebook持續曝光，補足電視廣告的空白檔期；第三，讓品牌有順序地闡述故事，創造更大的品牌影響力。

她更透露，Facebook在產品廣告方面也會推出新功能，Facebook將為每位用戶建立身歷其境的動態時報，提升用戶體驗，包括全螢幕影片、滑動動態時報可更輕鬆開啟或關閉影片，以及正在少數國家測試的預設影片音量開啟等。

梁幼莓說，Facebook為打造全新探索及觀看影片的地方，近期已新增影片按鈕（video tab），專為長時間探索及觀看影片的用戶設計。未來一年也會推出不同的廣告方案，包括短片、Canvas全螢幕互動廣告、行動廣告聯播網。

在教育課程方面，梁幼莓表示，Facebook希望廣告主與廣告代理商能知道如何好好利用Facebook工具，包括繁體中文版即將上線的免費線上學習、與Facebook講師一同學習的實體活動；今年更將全新推出「認證專家」制度，透過嚴格把關的考試測試所學習的知識，取得Facebook唯一官方認證專家證明。