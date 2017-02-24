〈時評〉誰不怕核廢料？

原能會於二月十六日拍板確認：蘭嶼的十餘萬桶核廢料，若選擇集中式貯存場，應於三年內完成選址；沒有好去處時，應該在九年內搬回三座核電廠與龍潭核能研究所存放。話才說完，境內有核一、核二廠的新北市府馬上出面強調「絕不接受」，核三廠所在的屏東縣府也表示「堅決反對」，龍潭核研所現任所長第一時間則以「貯存違反自來水法」當擋箭牌。大家視核廢料為燙手山芋，不要在我家後院的心聲與心態不言而喻！

怎麼會這樣？怎麼一談起核廢料貯存場，大家就心裡毛毛的、怕怕的，甚至於聞聲色變？

長期以來，滿肚子核能經的台電核電專家和原能會的核能權威們，不是都盛讚核電最便宜、最乾淨、最安全嗎？不是也拍胸脯保證：核廢料絕對安全無虞嗎？

現在，謊言揭穿了！連核廢料最終處理在那裡（甚至於是否真有所謂絕對而非相對安全的核廢料最終處置辦法）都還是未知數，又有誰知道是項核廢料處理最後還要投下多少錢才能買到絕對的安全保障？這些該花而還未花的錢，難道不必加計入核電的成本裡面嗎？這筆必要費用既然還是未知數，那核電的總成本根本還無法完整計算，核電專家又憑什麼得出核電最便宜的結論？準此可知，核電最便宜，是核能專家與核電專家的第一個謊言！

核電（當然要包括核廢料）最安全，是核能專家與核電專家的第二個謊言！一般市井小民，對核能的高深理論當然是沒得半點素養，當然也壓根不懂得核廢料該／能如何最終處置的大道理，但是，事實勝於雄辯，日本福島核電廠幅射災害的悲慘畫面告訴大家的經驗法則是，核電廠不出事則已，一出事絕對是災情慘重！或許，在自信核電廠絕對安全的台灣核電專家眼中，把福島核災跟台灣核電廠做聯想是民眾「無知的恐懼」，那民眾倒想請教這些核電專家們：連有真知灼見的龍潭核研所，都向核廢料說不，是否賞了核廢料絕對安全一巴掌？

坦白講，核廢料是錯誤政策下的不幸產物，它已然是國人的共業。核廢料先前能擺在風光明媚的蘭嶼，今後就沒有不能擺在核電廠與核研所的道理！除非吃定弱勢的蘭嶼原住民好騙、好欺負？

到處不受歡迎的核廢料如何解決，是個棘手問題，大家一起誠實、理性面對，或許可以找到把傷害減到最低、最少的辦法，想繼續用騙的或用打高空的理論壓人，問題只怕會沒完沒了。

（作者張國財，台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）