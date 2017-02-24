一滴即致命 金正男死於VX神經毒

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）金正恩同父異母哥哥金正男在馬來西亞遭到暗殺，引發全球譁然，今天臉上毒物的分析公布後，證實金正男確實是被毒殺，使用的毒物則是一種神經毒素。

13日，吉隆坡機場的監視器拍到兩名女性往金正男臉部噴灑、塗抹不明液體後，趕往廁所洗手，金正男則在跟機場的警衛抱怨後被送往醫院，於途中死於癲癇。

馬來西亞警方指出，在分析從死者臉部、眼部取下的樣本後，證實用以毒殺金正男的毒物是第三代化學戰劑VX神經毒劑，這是一種用於生物戰的高強度毒劑，並被聯合國認定為大規模毀滅性武器(WMD, Weapon of Mass Destruction)。

根據美國疾病控制與預防中心(Centers for Disease Control and Prevention)，VX神經毒劑是所有神經毒劑中最危險的一種，它無色透明，看起來像機油，如果在毒劑接觸到皮膚後沒有立刻清洗乾淨，只要有一滴被皮膚吸收，都會對神經系統造成致命的影響。

患者會因肌肉瞬間的狀態變化產生昏厥、失去意識，進而導致癱瘓和急劇的呼吸衰竭，最後死亡，前後不會超過15分鐘。

這種危險的毒劑在1950年代被開發出來，隨後因為太過危險被禁用，被規範在130國簽訂的《禁止化學武器公約》(Chemical Weapons Convention)內，不過北韓不只沒有簽署此公約，還被認為是全球最大的化學武器囤積國之一，許多脫北者也指控北韓當局進行化學武器的人體實驗。

明德大學蒙特雷國際研究學院(Middlebury Institute of International Studies)生化計畫負責人Raymond Zilinskas指出，暗殺者應該不是直接將VX毒劑塗抹在手套上襲擊金正男，因為VX毒性極強，即使他們戴著手套也會被毒性波及而死，因此，應是在攻擊時調和兩種無害的VX毒劑原料。

在被問及VX神經毒劑倍帶進繁忙的國際機場行刺一事，馬來西亞政府不願多說，只是以一句「不太符合外交禮節」作為回答，專家表示，馬國政府可要求聯合國秘書長啟動調查，只是北韓可能不會配合。

調查公布後，北韓的反應十分激烈，官媒朝鮮中央通訊社(KCNA)抨擊，馬國政府對外交護照持有人進行解剖驗屍，甚至扣留屍體都是違反國際法的行為，要求馬國立刻停止調查，並交還金正男屍體，KCNA同時也指控馬來西亞與南韓政府密謀將事件政治化，操弄輿論反對北韓政府。