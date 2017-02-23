領先全球首發「LWA 4G+Wi-Fi飆網服務」

中華電信於2014年領先業界率先宣佈4G服務正式開台，引領台灣行動通訊產業進入高速行動上網的新紀元。為持續優化客戶的行動網路體驗，中華電信今(23)日正式宣佈領先全球各國，攜手資通訊領導品牌HTC、中磊電子，及國際半導體大廠聯發科技，獨步全球首發「LWA (LTE-WLAN Aggregation) 4G+Wi-Fi」飆網服務，共同打造LWA 4G+Wi-Fi應用的完整生態體系，提供優質行動網路，帶動產業升級，共創價值！

為了提供客戶更優質的行動網路服務，並同時促進產業整體發展，中華電信身為台灣4G領導品牌、市佔第一，更為全台第一大PWLAN營運商，為提供客戶更好的行動上網體驗，即於2015年8月由中華電信研究院與工研院及聯發科技共同研發LWA技術，在工研院LWA研發平台上完成LWA功能驗證並完成互通性測試。今攜手國內產業三大領導品牌共同合作，結合智慧終端、手機晶片及基地台設備等相關領域，導入最新LWA技術，開發全新的行動網路服務。在智慧終端方面，HTC提供內建聯發科技支援LWA的曦力(Helio) P10八核心處理器的HTC U Play，成為全球首款支援3GPP標準LWA 4G+Wi-Fi服務的智慧型手機；行動網路基地台設備方面，採用中磊電子與中華電信技術合作最新推出支援LWA之小型基地台4G Small Cell，將可強化訊號涵蓋、增加使用容量，在最具優勢的中華電信4G網路之中，提供客戶獨步全球的「LWA 4G+Wi-Fi飆網服務」。今日HTC智能手機暨物聯網事業總經理張嘉臨、聯發科技執行副總經理暨共同營運長朱尚祖和中磊電子總經理王煒也到發表會現場共襄盛舉，與中華電信共同宣布全球首發「LWA 4G+Wi-Fi飆網服務」，產業合作、共創價值。

中華電信行動通信分公司總經理涂元光表示：「中華電信身為台灣電信業領導品牌，在提升產業整體發展上責無旁貸。對於台灣行動通訊產業而言，LWA 4G+Wi-Fi服務技術的導入，是帶領台灣電信業進入一個新的里程碑，除了能讓客戶有更好的行動上網體驗，同時也讓台灣的行動通訊從現有的4G環境，進一步提升到『Pre 5G』時代。另外，與資通訊及半導體相關領域的產業結合，攜手合作推動創新服務，相信也將為整體產業生態，創造更多的發展遠景。」