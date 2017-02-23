愛車變身人性化私人助理—Ford車載娛樂通訊整合系統SYNC更進化

我們現在已經習慣於車子聽懂我們說些什麼。專家預測在未來，車子甚至會了解我們的感受—有時候我們甚至連一句話都不用說。在2022年之前，將近90％的新車預計將提供語音辨識能力。(註1)未來汽車科技的下一個步驟可能是辨識我們面部表情的微小變化，以及我們講話聲音的語調與變化，為消費者帶來更為輕鬆愉快的駕駛體驗。例如：可以判斷出當我們覺得壓力大時，喜歡聽些什麼歌曲，而在我們想要享受安靜的片刻，車內照明也可以搭配我們的心情而有所變化。

「我們正在積極開發具人性化的汽車，它可能會逗你開心，或在你需要時提供建議，在你壓力大時排除不必要的麻煩，提醒你親朋好友的生日，並且讓你在長途駕駛時保持警覺。」幫助Ford開發SYNC車載娛樂通訊整合系統系統語音識別功能的Nuance通信公司汽車行銷資深總監Fatima Vital表示。雲端語音控制功能預計在2022年之前將出現在75％的新車上(註2)，業界並預計未來的系統將演變成個人助理，當駕駛被塞在路上時，系統可以協助調整約會時間和訂購外賣。電影迷們可能記得在『雲端情人』這部電影當中，史嘉蕾喬韓森飾演的角色Samantha 作為一個人功智慧的虛擬助理，會精準地遵從主角Theodore Twomblys 的每一個指令，從他的聲音當中了解他的心情、需求與渴望。在不久的將來，你的愛車也可能做到類似的事情。

今年夏天，Ford車載娛樂通訊整合系統SYNC 3將使駕駛能夠連接到Amazon的虛擬助理Alexa，並提供23種不同的語言和許多在地口音服務。通過運用雲端資源，未來的汽車可以使更多的車主使用他們的母語。歐洲Ford汽車聯網應用團隊的語音控制工程師Mareike Sauer表示：「用『我餓了』來找到一家餐廳，以及『我需要咖啡』這類的語音指令已經將SYNC 3帶入了個人助理領域。最終，駕駛不僅能夠使用他們的母語，自己的口音，甚至還能夠使用自己的慣用措辭，使得在系統溝通時的對話變得更為自然。」

Apple CarPlay™讓使用者可以在汽車觸控式螢幕上更簡易地使用iPhone界面，用戶可以使用Siri Eyes-Free語音控制，以及Apple地圖、Apple音樂、電話、簡訊和各種第三方應用程式。 Android Auto™(註3)則可將Google地圖和音樂傳送到汽車的螢幕上，同時為電話和簡訊啟用語音控制功能。