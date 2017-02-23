大學考招連動爭議多 新北市贊成高三畢業後再啟動招生程序

新北市公私立高國中校長會議今(23)日在新北市立 林口高級中學舉行，全市計有125位公私立高級中等學校暨國民中 學校長參加。朱立倫市長到場勉勵校長以學生學習為主體，共同為成 就每位孩子而努力。

市長朱立倫表示，107課綱即將上路，牽動大學考招連動議題，日 前全國200多位高中職校長與主任共同連署，就考科、課程等規劃 提出建言，建議大學推甄、分發等招生作業應在學生高三畢業後再辦 理，讓高中職學生充分學習，將完整學習權還給學生。朱市長認為， 教育改革的過程，中央和地方教育主管機關應該充分觀照教育現場的 實際狀況，從第一線教育人員與學生的需求出發，給予充分的支持並 提出完善的配套措施。因此，新北市政府與校長站在一起， 特別責成教育局林局長，帶著校長們的建議與期許，一起與中央進行 理性對話，達成共識，以12年國教自發及共好理念與人才培育為核 心，建構符合目前教育現場的考招連動制度與方案。2017年新北 教育更要以全面性的關懷為出發點，從幼兒園照顧到高中職， 從教育環境改善至扶弱協助等，以營造優質、安全的學習環境，藉此 縮小學習成就低落學生之學習落差，彰顯教育機會公平正義，讓每一 位新北的學子都能發光發熱!

今日會議以有效推動12年國教新課綱為主軸，上午安排各教育階段 分組研討，下午特邀請到國立交通大學教育研究所佘曉清教授進行專 題講座，以「如何提升我國學生的競爭力：PISA 2015國際評比的啟示」為主題，提供在場校長辦學參考。