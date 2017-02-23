另一個太陽系！ 一個太陽是粉紅色的世界

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）人類已經試圖尋找太陽系外可以提供生命存活的星球好一段時間，在歷經不斷地觀察後，科學家在22日揭露，已經發現了另一個可以完整讓生命存活的「太陽系」，這可能會是太空探險史上最重大的一次發現。

研究人員在一顆星星TRAPPIST-1的周圍，發現了七顆環繞其公轉的行星，其中三顆就被認為應該符合生命生存最重要的幾個要件，不會太熱也不會太冷、差不多是地球的大小，也有辦法構成岩石的地表，並含有水份。

儘管對這些星球的了解並不多，科學家期望可以藉由更多的觀察來確定這些星球上有些什麼，也期待可以確定主要的組成成分，並藉此進一步推斷這三顆行星是否有「外星生物」存在，不過在實地確定上似乎還是有些困難，因為這些星球距離我們大概有39光年，短時間內人類應該還是無法抵達。

這七顆行星跟地球差不多大小，跟他們「太陽」的距離則比地球與太陽的距離稍微近一點，不過這並不會讓他們的星球過熱，因為這顆恆星傳遞的熱能遜於我們這個太陽系的恆星，因此行星的氣溫反而比地球低一點，但若有適當的大氣層就有可能宜居。

雖然我們無法實地確認，利用現在已有的資訊，研究人員跟美國太空總署(NASA)合作，模擬出人類抵達時可能會看到的景象。

研究團隊的其中一名科學家Amaury Triaud表示，從七顆行星中的任一顆看向天空都會很美，因為每個其他行星在天空中看起來，都像是另外一個月亮一樣，因為距離很近的關係，太陽更會看起來比我們的太陽大上十倍，而且顏色是粉紅色的。但亮度部份，科學家指該恆星的亮度較我們的太陽弱二千倍。

不過如果那些星球上有生物的話，他們看到的應該會跟我們不一樣，因為在不同的環境下進行演化的情況下，他們應該有不同的眼睛構造，甚至可能完全沒有眼睛。