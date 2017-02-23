別再冤彺喵星人！養貓和罹患精神病無關連

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）貓奴們看過來！近日一份新研究推翻了2015年的研究理論，他們主張喵星人並不會增加主人罹患精神疾病的風險。

2015年刊登在《思覺失調症研究》期刊（Schizophrenia Research）的報告發現，從小與貓咪一起成長的小孩，成年後罹患精神疾病的風險高於家中沒養貓咪的人，諸如精神分裂症或其他更嚴重的精神疾病，其罪魁禍首就是貓咪身上的單細胞寄生蟲「弓漿蟲」（Toxoplasma gondii，又稱弓形蟲、弓蟲）。

不過根據倫敦大學學院(University College London, UCL)的新研究則認為，養貓和罹患精神疾病根本毫無關聯。該研究發表於《心理醫學》期刊（Psychological Medicine）。

該研究對象為1991年到1992年之間出生的近5000位新生兒，並追蹤他們的情況直到18歲。結果發現，養貓家庭的家中成員包括小孩，罹患精神疾病的風險並沒有比較高。不過在他們13歲時，其中有一部分的孩童皆出現異常情況，但研究人員認為這不足以證明與養貓有關。

持相反意見的人則認為，2015年的研究報告指出，貓奴們出現精神異常的情況皆是18到25歲之間，該研究的追蹤期卻沒囊括這階段，因此不足以採信。倫敦大學學院研究人員反駁認為，如果會出現精神異常的情況，早該在他們13到18歲時就會顯現症狀。而且他們的追蹤對象比之前的研究多出了近3000人，相對來說較準確。

倫敦大學學院研究人員表示，根據研究雖然養貓和罹患精神疾病沒有關係，但貓奴們仍需當心弓形蟲對孕婦和嬰幼兒的傷害。孕婦感染到此寄生蟲可能導致流產，也會經由胎盤傳染給胎兒，造成寶寶日後可能出現視力不良、學習障礙和心智發育遲緩等現象。

弓蟲症是一種由弓形蟲造成的寄生蟲病，但只會在貓科動物中有性繁殖，但大部分的恆溫動物和冷血動物包括人類都會被感染。傳染的途徑主要是攝取被貓科動物的體液或糞便污染過的食物。

建議孕婦和家中有嬰幼兒的家庭：勤洗手、避免食用和碰觸生肉、料理過生肉的烹調用具皆要用肥皂和清水洗乾淨，以及小孩玩耍的沙和要避免貓咪進入等。