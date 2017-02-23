國史館公布228檔案 陳儀權謀運作請兵電文曝光

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）今年是228事件70週年，國史館23日舉辦「二二八事件檔案彙編」出版記者會，公布此次新發現的檔案，而當時的台灣省行政長官陳儀向國民政府主席蔣介石請兵的電文，首次曝光，陳儀在電文中表示，「至少先派一團來台，俾可肅清奸匪，以紓鈞座南顧之憂。」

國史館長吳密察表示，在民進黨前次執政時，國史館整理了包括國安局、國防部、立法院等機關有關二二八檔案，出版18冊的「二二八事件檔案彙編」；去年再度執政後，國史館又整理、清查相關檔案，此次出版6冊，包括台中縣政府與總統府的檔案，讓檔案彙編增至24冊。

國史館在總統府舊檔案中，找到陳儀在1947年3月2日發出的「寅冬亥親電」，要求蔣介石增派兵力，鎮壓逮捕示威知識菁英與異議份子。

台大歷史系教授陳翠蓮解釋，過去在蔣介石的「大溪檔案」中，搜尋228事件的相關檔案，都沒看到陳儀的請兵電文，但之前揭露的3月4日電文中，可知陳儀在3月2日已發文請兵，這次終於看到電文原文，更可證實陳儀權謀運作、對台灣人民的虛與委蛇。

陳翠蓮表示，228事件爆發後，陳儀在3月1日同意成立「二二八事件處理委員會」，做為解決紛爭的協調單位，一方面答應委員會的改革要求，上電台廣播呼籲台灣人民不要再走上街頭，另一方面卻向中央請兵，成立處理委員會其實只是緩兵之計。

根據二二八事件責任歸屬研究報告，軍隊登陸之後，陳儀任其槍殺百姓，不予阻止，更進一步實施清鄉，傷害無辜。

戰後，台灣經日本統治50年，已邁入近代社會，台灣人已具有近代國民觀念和奉公守法的精神，遠較中國社會進步，接收的國民黨中國官員卻忽視這些進步事實，反而貪贓枉法、公然收賄，並且牽親引戚、特權壟斷，並壟斷資源，將台灣物資運往中國，賺取利潤，致使台灣米糧短缺，物價飛揚，通貨膨脹，引發民怨。

此外，陳翠蓮指出，此次找到的其他檔案中，也印證國民黨政府特務機關與情報系統，密集地監控台灣社會；國民政府在軍隊鎮壓後，地方情報單位就讓人民互相監控、檢舉，辦理自首自新，此次檔案具體揭露，國民黨政府如何層層監控台灣社會。