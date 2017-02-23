外交部：「貿易便捷化協定」正式生效

(台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導) 外交部今(23)日表示，「世界貿易組織」（WTO）於2月22日宣布「 貿易便捷化協定」（Trade Facilitation Agreement，TFA）正式生效；外交部欣見此一成果。T FA係WTO成立21年以來，第一個生效的新多邊協定，對WTO 及全球貿易發展均有重要意義，此外，WTO的多邊體制對促進全球 貿易發展具有不可取代的地位，外交部特此重申臺灣對WTO多邊經 貿體制的支持。

外交部進一步的說，TFA協定生效後，我國除將持續履行該協定的義務外， 亦將規劃運用我國在貿易便捷化領域的優勢， 提供開發中或低度開發國家相關技術協助，善盡國際社會的責任。 未來我國亦將持續支持WTO多邊貿易體制，積極參與各項談判， 與所有會員共同合作，推動全球貿易發展。

外交部說，為表示對WTO談判成果的肯定，在104年8月17日即已完 成國內程序並向WTO提交TFA接受書，成為第13個完成TFA 批准程序的會員，其後並與其他完成批准的會員共同呼籲各國及早完 成批准程序。未來台灣將與WTO所有會員， 持續共同支持推動多邊談判及合作， 為台灣及全球創造更多的經貿便利與利益。

外交部補充說，TFA係於102年12月在印尼峇里島舉行的WTO第9屆部長會 議期間完成談判，旨在透過簡化各國貨物通關程序、 法規透明化及成立單一窗口等方式，降低跨國貿易的交易成本， 並鼓勵各已開發會員對開發中及低度開發會員提供能力建構。依據「 經濟合作暨發展組織」（OECD）的研究， 該協定對全部會員生效後，可望降低全球貿易成本達12.5%至1 7.5%。我國105年對外貿易依存度高達96.5%，TFA之 生效將有助我國廠商降低貿易成本，進一步拓展國際經貿空間。