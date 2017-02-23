今起越晚越冷　將連續濕冷5天

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）中央氣象局表示，今（23）日鋒面通過天氣不穩定，易有局部較大雨勢發生；大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，氣溫驟降、愈晚愈冷；臺灣北部、東北部地區及金門、馬祖有陣雨，中部、東部、東南部地區及澎湖有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨；清晨金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣象專家吳德榮在洩天機教室中提到，明（24）日至下週一 (27日)大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，整天濕冷；明日至週日:中部以北、東半部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨的機率；迎風面及山區因地形抬升作用，不排除有較大降雨。

週四晚上起到下週一將連續5天濕冷，一定要注意保暖。週四晚上至週六，台北市的最低溫約可降至14度左右、中部以北沿海空曠地區低溫約在12度左右；週五至下週一3千公尺以上高山，水氣及溫度條件配合較佳，可望降雪；2千公尺左右的高山，最低氣溫僅下降至攝氏2、3度，恐無緣降雪。

下週一水氣略減，北部、東半部仍有局部短暫雨。下週二(28日)冷空氣緩慢減弱，氣溫僅小幅回升，北台灣仍濕涼微冷。下週三(1日)天氣轉乾。預估下週四(2日)可能還有一股乾冷的「極地大陸氣團」南下。