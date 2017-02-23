長榮王子復仇！張國煒籌20億成立「星宇航空」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）長榮航空前董事長張國煒，自從2016年3月集團家變無預警遭拔除董座，並離開集團一年後，去年底傳出正在籌組新的航空公司「星宇航空」，近日更接受週刊專訪，表示自己不會再回長榮，已籌資20億元，新公司將在今年成立。

《壹週刊》報導，張國煒一年來都在當專職奶爸，他受訪大方坦承在籌組新的航空公司，今年就會把公司開起來，初期將會以自己的資金，買或租10架全新飛機，先布局東南亞航線，搶攻較高階的市場，但他強調還是有經濟艙，不過在服務、飛安上更高等，也更國際化。而公司名稱若沒有太大顧忌，應該就會用「星宇航空」。長榮集團前發言人聶國維透露，他們正密切洽談合作對象，且將投入20億資金組機隊。

談到是否會回長榮集團，及遺產官司問題，張國煒則說，父親有他的希望，大家都是他的小孩，誰去做都可以，大家都是兄弟，不要這樣讓大家看。哥哥們願意承擔經營，就讓他們去，這樣對社會也好，長榮集團就留給哥哥們，吵只會讓集團、公司亂，況且現在航空和海運都很難做。至於遺產問題就讓律師處理，自己不會花很大力氣在這裡。

張國煒1996年就進入長榮航空，從基層做起，曾短暫離開3年，赴美學開飛機，至今在長榮航空已待了17年。張國煒航空專業知識相當紮實，不僅會開飛機，還懂修飛機，10多年前在美國唸書時，就常利用假日空檔到波音公司實地觀察飛機製造及維修過程，連飛機的鉚釘位置都摸得一清二楚。

2010年7月，張國煒通過交通部民航局777-300ER副駕駛機型檢定，是國籍航空公司中唯一會開飛機的高階主管，2013年1月升任長榮航空董事長後，每個月仍至少1次親自執行飛行任務。

但去年2月中，長榮集團總裁張榮發遺囑由張國煒主動公布後，據傳引起其他兄弟不滿。就在張國煒執飛新加坡返台時，長榮集團在3月11日臨時決定召開長榮航空臨時董事會，撤換長榮航空董事長張國煒，連當時的發言人聶國維也一併撤換。