考試院副院長被提名人：分年逐步終止軍公教18%

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）考試院副院長被提名人李逸洋22日在立法院報告時表示，若獲國會同意擔任副院長，首要目標協助考試院推動「不公年金」改革，努力將相關草案於三月底前送立院審議，分年逐步終止十八％優惠存款。

現擔任公務人員保訓會主委的李逸洋指出，軍公教年金所得替代率偏高、退休年齡較世界各國年輕、費率偏低或提撥不足等諸多因素，致使年金財務收支嚴重失衡、難以維持，更有十八％優惠存款、黨職併公職、政務官年資併計事務人員年資等不合理問題，皆亟待處理。

立法院22日召開全院委員會，對考試院副院長被提名人李逸洋、考試委員被提名人陳慈陽進行資格審查，李逸洋報告時表示，若獲國會同意擔任副院長，首要目標協助考試院推動「不公年金」改革，努力將相關草案於三月底前送立院審議，分年逐步終止十八％優惠存款。

自由時報報導，針對反改革派人士要求改革不得溯及既往問題，李逸洋說，政府在民國95年、100年都曾改革過月退問題，大法官釋憲已指出，為公眾利益分階段取消，沒有違背信賴保護原則，也沒有不能溯及既往。

李逸洋指出，大法官釋字已宣告黨職併公職「違法違憲」，現在大概有二百多人，有些高官還溢領五千多萬元，若為一般人向所屬政黨追討，高官部分應向個人追討，才符合公平正義。

對於民進黨立委提案將考試委員減至三人，以及廢除考試院議題，李逸洋說，他是進入體制和改革體制，試委若降至三人，權力恐被掌控在少數人手中，現階段不宜廢除考試院。