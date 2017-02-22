實驗全新旅行風格 蜂巢旅店推出「城市野餐趣」專案

春日，三五好友相邀出遊，來場美好的野餐饗宴，為忙碌生活爭取些許喘息空間，盡情揮灑青春，輕鬆享受野餐組合，愜意十足。有鑒於蜂巢旅店「城市野餐趣住宿專案」自推出後好評不斷，即日起至2017/12/28止，延長優惠時間，讓每位朋友們都能感受到風格旅店的魅力，譜出精彩回憶！

蜂巢旅店「城市野餐趣」住宿專案，優惠期間自即日起延長至2017/12/28止，不只為您打包令人引頸期盼的Burger Lab實驗漢堡套餐，並貼心加贈野餐墊、點點風扇、保冷袋，讓您居住文創，享受美食，帶著最潮的餐點，一同野餐趣!

天成飯店集團於2014年開展的文創風格設計旅店-蜂巢旅店，擁有便捷的交通，步行至五鐵共構的台北火車站、天成大飯店、Burger Lab漢堡實驗室僅需五分鐘，附近更有華山文創園區、大稻埕等必遊景點，舒適、活潑的北歐風格與色系相當受到國內外自由行旅客的喜愛，為了回饋忠實粉絲，蜂巢Bee House已搶先預訂美味無限的實驗漢堡，備好繽紛野餐墊、點點風扇及保冷袋，讓您呼朋引伴時尚野餐遊，體驗無法以科學剖析的絕妙滋味，體驗台北城的自在悠遊，喜愛嚐鮮的您，千萬不要錯過!

天成飯店集團客房營運處營運長朱榮佩表示：「蜂巢Bee House於每季皆推出多樣化的住房專案，與大小朋友一同享受假期，而此次的城市野餐趣最是令人期待，郊遊、野餐活動於近幾年相當受到歡迎，更為時下小家庭、年輕人潮流活動之一，今年春天，蜂巢旅店已準備好美味的漢堡套餐，必備野餐週邊商品，Let’s Picnic!」