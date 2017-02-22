富邦勇士隊認捐籃球 為偏鄉學童圓籃球夢

富邦勇士籃球隊投入公益不遺餘力，連續第三年響應富邦慈善基金會「認一個希望 暖一個未來活動」，今年球隊共同購買120顆斯伯丁5號籃球送給偏鄉地區孩童。今(22)天富邦育樂總經理蔡承儒、富邦勇士隊總教練顏行書以及蔡文誠、洪志善、林書緯、張宗憲、吳永仁、陳孝榮、包提傑、宋宇軒等全隊隊職員，一起合力將認捐的籃球裝箱打包，把滿滿的愛心傳遞給偏鄉孩童，實現他們的籃球夢想。

「認一個希望 暖一個未來」是富邦慈善基金會連續第四年舉辦的公益活動，號召富邦集團同仁以認捐物品或是小額捐款的方式，共同圓滿偏鄉經濟弱勢學生的兒童節禮物願望，並由富邦愛心志工社的各地分、支社志工協助整理物資、運送物品至學校。富邦同仁們出錢出力共同匯聚的愛心，活動累計前3年已實現26,229個孩子的夢想，今年也已將9,003個孩子的願望認捐完成！

蔡承儒表示，偏鄉經濟弱勢的學童，資源較為缺乏，一顆籃球可能就是他們最想要的禮物，也可能開啟他們未來的希望！富邦勇士隊一直致力結合籃球與公益，讓球隊與球員也能對社會有正向的影響力，因此每年都積極響應「認一個希望 暖一個未來」活動，認捐籃球送給以籃球為願望的偏鄉孩童。今年全隊共認捐了120顆籃球，透過全隊合力認捐，並親手打包裝箱，也把祝福透過這些籃球傳遞給偏鄉孩童們，鼓勵他們實現夢想！

蔡承儒今天帶領富邦勇士隊把握練球前的時間，將認捐的籃球裝箱打包，球員們並親手寫下要送達的地點，包括：花蓮、澎湖、嘉義、桃園、台南等多所國中國小。今年第一次參加的隊長蔡文誠表示，覺得活動非常有意義，希望收到這些籃球的孩子們可以感受到大家的心意，努力實現夢想！林書緯則表示，有機會付出愛心，鼓勵喜愛籃球的孩子們，他覺得非常開心！陳孝榮則說，他曾多次參加富邦公益活動，親身到偏鄉與孩童打籃球，感受到他們的熱情，令他非常難忘，希望這樣有意義的行動一直持續下去！