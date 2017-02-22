臺灣證券交易所赴日推廣臺灣資本市場

臺灣證券交易所於2月23日至25日，由李啓賢總經理領軍赴日本東京，參加日本交易所（Japan Exchange Group, JPX）旗下東京證券交易所（Tokyo Stock Exchange, TSE）舉辦之「IR Festa 2017」活動，並拜訪多家機構投資人。

「IR Festa」活動係TSE為協助日本上市公司推廣投資人關係，自2007年起每年定期舉辦之活動（2016年因場地因素停辦）。參展單位有TSE上市公司、證券商、投信及證券市場相關機構等80家企業，2日參展預估有18000人，為日本資本市場年度盛事。臺灣證券交易所於2015年以首家非日系企業參展，吸引眾多投資人到場聆聽臺灣資本市場優勢。

繼2016年7月TAIEX指數期貨於大阪交易所掛牌後，臺灣證券交易所除持續與日本交易所洽談合作外，亦積極聯繫參展各項事宜。2016年底，日資占外資比重亦自2010年的1.6%上升至2.7%。今年再度參展，希望藉由2015年深獲好評的成功基礎，於會場向個人投資人說明臺灣資本市場現況、臺股優勢及投資臺股管道及方法，期望能提高日本個人投資人對臺灣市場的了解，並吸引更多資金流入。並將於2月25日下午13時35分舉辦一場45分鐘之說明會，介紹臺灣總體經濟及優質企業。說明會影片將於會後置於IR Festa官網供投資人點閱，之後亦將置於臺灣證券交易所日文官網。

此外，此行亦將拜訪當地機構投資人，向其宣傳臺灣資本市場最近發展，期望吸引更多日資流入，增加臺股動能。