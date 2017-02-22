富邦證券已取得發明專利數 證券商排名第一

金融科技專利是支撐金融科技發展的重要關鍵，能維護創新研發之權益及保有競爭優勢，並避免失去先機而受制於人。富邦證券積極發展金融科技(FinTech)不遺餘力，2016年底再次取得台股行動語音助理與安卓(Android)指紋辨識登入兩項金融科技專利，目前取得發明專利數是國內證券商排名第一。

備受投資人喜愛的「富邦e+」行動APP，是由富邦證券自行研發的行動看盤APP。富邦證券指出，「富邦e+」的目標客群定位即是針對APP使用熟稔且希望有更多自主設定的投資人，因此，在功能的設計上更是力求有別於業界已有的設計，而「富邦e+」已有三大首創功能包括：(1)多圖技術分析功能，可在同一APP畫面上自訂多組技術分析走勢圖，讓客戶無須切換商品或週期，即可同時呈現多組技術分析的走勢圖，宛如電腦看盤軟體般強大；(2)語音操作模式，讓使用者可以用類似Apple Siri口語方式執行交易或查詢報價與帳務；(3)同時支援Android & iOS & 三星等行動裝置指紋辨識登入，大幅簡化客戶登入的程序，並提升了APP安全強度。

富邦證券表示，多數券商行動證券APP從輸入密碼登入到完成委託，平均已超過40秒，而「富邦e+」APP透過指紋登入到語音完成委託，讓整個程序不到9秒，操作迅速且便捷。而考量多數行動證券APP幾乎都內建超過數十項功能，投資人要從龐大的選單中找到所需的功能是費力的，而「富邦e+」台股行動語音助理，則可讓投資人用說的，就可以呼叫出所需功能，無論是查詢報價、看技術分析、查庫存及下單交易等，讓投資人使用手機進行投資理財更加容易並快人一步。

「富邦e+」行動APP多項重大創新服務中的 台股行動語音助理 與 安卓 (Android) 指紋辨識登入 ，皆已陸續於2016年底正式取得經濟部智慧財產局核准的獨家發明專利，同時累計發明專利數已是證券商排名第一，證明富邦證券除了評選獲獎與市場口碑之肯定，更具備深厚研發實力。富邦證券將持續致力研發金融科技(FinTech)，為廣大投資人提供更多創新式服務與更便捷的投資平台。

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