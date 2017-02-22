臺灣ETF夯到香港 證交所與Bloomberg攜手再辦論壇

臺灣證券交易所將於2月23日(四)下午與彭博資訊（Bloomberg）於香港共同舉辦「臺灣ETF論壇－2017年資產配置及投資策略」。臺灣證券交易所黃乃寬副總經理將帶領富邦投信、國泰投信及復華投信等國內重量級ETF發行人赴香港推廣臺灣ETF，並邀請彭博巴克萊指數專家、國際級造市商Commerzbank及專業投資顧問Conning Asset Management，與香港機構投資人分享臺灣商品設計、推動理念，對臺灣ETF市場的投資、交易經驗，以及未來商品發展方向。

證交所表示，近兩年臺灣ETF市場成長驚人，成長速度領先亞洲市場。近三年來，臺灣ETF市場日均成交值由10億新台幣躍升至70億新台幣，ETF占整體市場成交值比重亦由1%大幅提升至9%。商品類型更由傳統股票現貨ETF拓展至期貨、槓桿反向等交易型ETF，追蹤市場涵蓋臺灣、香港、印度、中國、日本、歐洲、美國、韓國等8個市場，並發展出亞洲首檔VIX ETF。在今年1月起債券ETF證券交易稅停徵10年之後，臺灣ETF的資產類別再納入債券，整體臺灣ETF市場可說是豐富、創新又具生命力。

去年5月6日於台北舉辦的臺灣ETF論壇獲得廣大迴響，計有百餘家機構投資人參加，因此臺灣證券交易所與彭博資訊今年再度攜手合作，並將宣導版圖拓展至香港，期能藉國內外市場專家之分享，讓國際機構投資人充分了解臺灣ETF市場特色，進一步運用臺灣ETF掌握台股投資，前進亞太市場，邁向全球布局。證交所並指出，目前國際機構報名情況極為踴躍，包含國際級對沖基金、銀行、保險公司及財富管理機構皆有報名參與，期待臺灣ETF市場今年再創佳績。