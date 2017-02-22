牛樟芝出包　長庚生技3產品違規

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）食藥署今（22）日公布牛樟芝食品專案稽查，結果發現2家業者共8件產品使用的牛樟芝原料尚未核備，其中包含長庚生物生技3項產品，已經依法下架。

食藥署於105年11月至106年1月間會同16縣市衛生局稽查63家牛樟芝食品業者，針對食品良好衛生規範準則、食品業者登錄、原料來源之追溯、自主檢驗及產品標示等進行稽查。結果發現2家業者計8件產品所使用之牛樟芝原料尚未核備；產品標示查核部分，查獲51件標示不符規定。

根據食藥署稽查結果，長庚生物科技股份有限公司的牛樟菇純液、寶島牛樟菇膠囊、牛樟菇菁醇軟膠囊及耶和華以勒生技有限公司的傳奇精銳560、拉法傳奇300、羅以傳奇120、羅以傳奇膠囊、傳奇尼西牛樟芝膠囊，共8項產品使用的牛樟芝原料沒有核備。

牛樟芝為台灣特有真菌，被長期應用於養生保健，且市面上充斥各類牛樟芝相關產製食品，惟國內曾有研究指出牛樟芝於高劑量使用下，恐有毒性及導致細胞病變之安全疑慮。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，如未依規定完整標示或有標示不實之情形，涉違反食安法第22條或第28條規定，應令業者限期回收改正，並處以新臺幣3萬元至300萬元或4萬元至400萬元罰鍰。

如有GHP不符合規定，經命限期改正而屆期不改正者，業已違反食安法第8條規定，可依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；以未經備查之牛樟芝原料製造食品，如未經證明為無害人體健康，涉違反食安法第15條規定，依同法第44條規定處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰，且該牛樟芝食品將依同法第52條規定沒入銷毀。