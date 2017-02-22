台灣的反核旗 帶給日本反核團體溫暖和力量

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）2011年311大地震不僅震碎了許多日本人的家園、帶走了他們的至親，還重創福島第一核電廠冷卻系統，造成多座反應爐爐心熔毀，致使輻射外洩，逾17萬居民被迫離家避難，直到3年後仍有近10萬居民在他鄉避難，甚至有專家表示，這些居民需要500年時間才可能回家。

福島第一核電廠座落於日本福島縣雙葉郡大熊町及雙葉町，為東京電力公司的第一座核能發電廠，曾是全世界25個發電量最大的發電場之一。

2011年起，許多日本人開始走上街頭加入反核運動，日本首相官邸與國會大門前，總有一群人拿著自製的標語，高喊不要核電。引述媒體報導，在抗議隊伍中，最前頭拿著麥克風高喊的人，他的正前方掛著的海報寫著「反核，不要再有下一個福島」，正是台灣的反核旗。

首都圈反原子能發電連合（首都圈反核電聯盟）召集人之一戶田裕大說，他們兩年前曾到台灣與台灣的反核團體交流意見，這面台灣的反核旗對他們是重要的精神鼓勵。

媒體報導，一位七十歲的抗議者手上的海報是一個孩子手拿旗幟，寫著「救救福島，請向德國、義大利、台灣看齊」。她說，台灣都能宣誓2025年非核家園，日本為什麼不能？她的年紀已經大了，出來抗爭是為了保護下一代的安全，爭取憲法所保障的生存權。

報導中提到，儘管「台灣經驗」讓日本反核民眾士氣大振，但身為發起人之一的戶田裕大卻很感慨。他說，台灣能夠下定決心要停用核電，一定也是記取了日本福島核災的教訓，福島事件對周邊、甚至全世界的國家都產生了影響，但是真正受災的日本，政府卻無動於衷。

他們說，為了提醒社會與政府，必須讓這樣的聲音一直存在。在接近零度的冬夜裡，台灣的反核旗或許多少也帶給他們一點溫暖與力量。