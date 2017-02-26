〈時評〉勿再消費二二八

今年是228事件70周年，在追求社會轉型正義之際，朝野政黨、各族群均應放下對立，避免出現仇恨式的追殺，再度撕裂社會和諧，讓台灣陷入分裂，甚至成為後代子孫背負的歷史重擔。



從228、美麗島事件，到白色恐怖時間，台灣在民主發展歷程中，有太多痛楚的回憶，這段過往的歲月，是許多人心中難以抹去的傷痕。



民進黨當年走上街頭抗爭，總是試圖喚醒社會大眾這些沈重的記憶，藉此凸顯威權時期、國民黨政府統治的種種不是，這些策略是奏效的，民進黨因此逐年茁壯，甚至成為執政黨。



同樣地，當年美麗島事件的政治受難者，甚至辯護律師，也因為身上帶有美麗島事件的烙印，成過一顆顆耀眼的政治明星，這也證明，台灣人民用選票來表達對這群為台灣民主奮鬥人士的敬意與尊崇。



只是，那時候的民進黨太過於習慣消費這段歷史，甚至在第一次執政後，推動去蔣化，不斷引起爭議，掀起社會波瀾，讓台灣社會有一陣子持續輪迴，似乎走不出傷痛，藍綠對壘態勢更是緊繃。



民進黨或許是學到教訓與經驗，近年來的選舉過程中，不再觸及這些敏感性話題，如今，民進黨重新執政，除了追討國民黨產、要讓政黨競爭更加公平外，也未去挑動族群對立。



這是一個好現象，但部分政治人物、團體或政黨，為了吸引特定族群的目光，仍試圖去操作相關話題，以推動轉型正義為目標。這項條例確實可以讓政府取得追求真相的法源依據，但不應該急就章，而是應該凝聚社會更多的共識，再來通過法案。



追討國民黨不當黨產，多數人覺得有其必要性，但在追討過程的嚴謹度與手法，目前已有不少人提出質疑，轉型正義條例的催生，不應重蹈覆轍，或是變成政治追殺的藉口。



70年過去了，這段歷史並沒有被遺忘，往後的228，期待是台灣和解的開端。



(作者李平華，資深媒體人）