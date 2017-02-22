〈時評〉婦聯會沒說清楚的事

黨產會追查國民黨產，婦聯會也成為目標之一，長期不願對外說明的婦聯會，最近被迫回應，強調要捐款280億元，這可以算是一個好的開始，但想要完全解除外界疑慮，婦聯會必須更開誠佈公，才能扭轉目前的負面形象。



婦聯會的成立背景，當然有其歷史淵源，可以說是原罪，但婦聯會強調其經費來源是進出口商的愛國「捐款」，而不是政府的「稅捐」，在過去黨國不分的年代，這樣的爭辯和分野，其實意義不大，因為在國民黨威權統治時期，只要一聲令下，「捐款」既是「稅捐」，「稅捐」也是「捐款」，根本沒有差別。



何況，外界所在乎的重點，是這些金錢的流向，有無落入私人口袋，甚至變成國民黨的秘密帳戶。婦聯會聲稱，多數錢用於推動各項敬軍、愛軍與勞軍活動，成立縫衣工場，縫製軍用品1300多萬件，捐建國軍眷舍也超過5.3萬戶。



針對婦聯合所提的資料和數據，或許能透過軍方幫忙，證明婦聯會的說法不假，也可請國防部協助調閱相關歷史文件，就算這些證據因年代久遠而不完備，至少能找到一個大致輪廓，只是截至目前為止，未曾聽聞婦聯會有請求國防部協助，不知是忘了，或是不敢。



同樣地，婦聯會聲稱目前總資產約381億元，這方面到底包括哪些內容，一樣未交待清楚，外界同樣會懷疑資金是否移轉，甚至有隱匿財產的情事，這些婦聯會都要給一個答案。



不僅如此，婦聯會對外表示要捐款280億元，其中，160億元捐給政府負責長照業務的主管機關專款專用，60億元給各社福機構，還有捐出60億元予振興醫院，以設立該醫院的長照中心。



既然都是捐款，為何要獨厚蔣宋美齡創立的振興醫院？這點婦聯會未說明原委，一樣難以說服外界接受。



婦聯會既然跨出了第一步，對外解釋，並且說明未來走向，但截至目前為止，仍是疑點重重，因此，婦聯會真的有心面對這個歷史問題，就應再進一步化解外界疑慮，不再有絲毫半點隱瞞。



(作者李平華，資深媒體人）