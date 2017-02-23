〈時評〉中共結束與國民黨的史觀蜜月期

「歷史是由勝利者書寫的」，這句話在中共身上得到完全彰顯。前年九三閱兵紀念抗戰結束70周年，去年擴大紀念孫文誕辰150週年，中共不顧嚴重傷害國民黨的感情，把對日抗戰、創建民國的歷史功績全部攬到自己身上。今年繼改「抗戰八年」為「抗戰十四年」之後，中共又準備大舉紀念「二二八」70周年，更將對已經趴在地上的國民黨重重踩上一腳。

中國國台辦主任張志軍日前在北京會見台商時說，面對變局，「我們講原則、重承諾」。他強調的是中共對「九二共識」的堅持不會改變，好似中共從來就是一個說話算話的政黨，但這形象早被先前大陸一本禁書《歷史的先聲》打破，該書整理出中共在建立政權之前對國民政府一而再、再而三的民主呼籲，而今兩相對照，好不尷尬，只能頒下禁令。

對民主如是，對國民黨、對台灣也如是，中共的史觀及政治立場一變再變。在1949年建政之前，中共以反帝、反霸、民族解放姿態，多次表達對台灣獨立的支持，甚至在1947年「二二八」之後不久，毛澤東還在延安發表廣播講話說：「我們共產黨領導的武裝部隊，完全支援台灣人民反對蔣介石和國民黨的鬥爭」，「我們贊成台灣自己成立一個自己所要求的國家」。

1949年建政之後，中共對國民黨、台灣的態度，開始從「國共內戰的延續」角度出發，繼續批評國民黨、支持台灣的反對運動，不論中壢事件或美麗島事件，中共都對台灣黨外人士抱持同情。

這樣的立場在2005年連戰率國民黨團訪問北京之後改變，國民黨成為中共的親蜜戰友，偏向獨立的台灣反對運動者成為雙方的共同敵人。就是在這段期間內，原本主張自己是對日抗戰「中流砥柱」的中共，改稱國民黨在對日抗戰中承擔起正面戰場作戰的任務。這是雙方史觀的蜜月期。

這樣的蜜月期已經將近結束。如今，孫文是在共產黨的幫助下才改組國民黨，中共又成為對日抗戰中流砥柱，此外，對日抗戰的起點，從七七事變往前推到失去東北的九一八事變。在九一八事變中，蔣介石力主綏靖，中共則主張與日本開打，在這樣的史觀下，國民黨糗到了。

再來是「二二八」。在國、共史觀蜜月期，「二二八」紀念只是中共治下一些民主黨派、自治團體如「台聯」、「台盟」等，自己躲在小室中開場座談會就算了，如今中共中央準備大舉紀念，雖然中共旨在統戰台灣，但國民黨仍將「躺槍」，因為中共對「二二八」的當代看法，早已經去除了對台灣獨立的支持，而是「官逼民反」，也就是「國民黨的反動統治」。

持平而論，中共結束與國民黨的史觀蜜月期，並不是對落衰中的國民黨落井下石，而是為了迎接2021年中共建黨一百週年，以期把中共的功績在時間上往前推進到民國肇建初期，空間上橫跨到對台灣人民反抗暴政的支持等，國民黨真的只是「躺槍」。

（作者朱建陵，資深政治新聞工作者）