正確傷口處理4招 保持濕潤癒合得快 疤痕少

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）身體任何一個小傷口若處理不當，可能造成感染，甚至蜂窩性組織炎! 陳建良醫師表示，過去的觀念總認為傷口需保持乾燥才好得快，但現在臨床經驗改使用「濕潤均衡」的概念，不僅傷口癒合快，也能避免疤痕產生。

沁美診所院長傷口達人陳建良醫師表示，過去的觀念總認為傷口需保持乾燥才好得快，實際上，皮膚水分流失反而使上皮細胞生長緩慢。皮膚組織若要加速修復，應於乾淨傷口上覆蓋防水、透氣，能維持濕潤均衡的水膠敷料，在濕潤環境中，使上皮細胞快速沿著傷口床往中央生長，減少疤痕組織產生，達到濕潤癒合的效果。

對於正確傷口處理，陳建良醫師建議以下四個方法：

沖：傷口發生時，以乾淨、流動的大量清水或生理食鹽水沖洗傷口處，來降低(稀釋)傷口上附著的細菌。 擦：仔細地檢查傷口，確認沒有異物附著，以乾淨的棉花棒按壓傷口使其止血，再視受傷程度選擇前往醫院、或自行處理傷口。 敷：傷口不斷分泌出來的液體（組織液）含有傷口癒合的成分，所以使用能夠維持傷口濕度均衡、防水防菌的敷料來覆蓋傷口。避免因傷口乾燥結痂，降低癒合速度。 看：對覆蓋敷料的傷口持續地查看。若滲出液超過敷料吸收範圍，便小心地撕除敷料，再以生理食鹽水或清水沖洗傷口，擦乾後再貼上新的敷料。若傷口有紅腫及異常疼痛，則立即到醫院診所檢查處理。

陳建良醫師說，理想的敷料除了維持乾濕平衡的癒合環境，還應協助傷口自體清創，提供保護並防止感染。一直以來，不管是燒燙傷或手術傷口，都是用紗布護住傷口，每次檢查或換藥，就要撕開紗布，常讓病人痛不欲生。而水膠敷料的特殊處是，由於它是透明的，醫生可以不用掀開即可檢查，另外水膠有高吸收和不沾黏的特性，大大減輕病人的痛苦。

另外，良好的傷口照護重點，也應注意避免陽光直射傷口造成色素沉澱，在飲食上則要忌口辛辣油炸或含咖啡因、酒精食物；反之，可以多加攝取水果、雞蛋、瘦肉等富含維生素C、E及氨基酸的食物，促進傷口癒合。