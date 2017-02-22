賞花藝，畫花趣！ 史博館和你一起用花藝迎接春天

春天來了，花知道。國立歷史博物館邀請大家228連假用花藝迎接美好的春天！

2/24(五)在史博館開展的「有鳳來儀，玉堂華彩─2017插花藝術展」，民眾在展場中除了欣賞充滿涵養與藝術的花藝作品，每天安排花藝老師現場示範插花藝術，2/24(五)至2/26(日)一連三天在史博館庭院推出熱鬧的花藝市集，精心設計限量活動，讓大小朋友一起到史博館畫花花拿盆栽！

為了讓更多大小朋友了解花藝的美好，史博館於2/24(五)至2/26(日)在庭院廣場舉辦花藝市集，同時推出「畫花花，送盆栽」及「小小解語花，史博闖通關！」有趣活動。「畫花花，送盆栽」邀請民眾觀察史博館周遭的花花草草後，用現場提供的紙筆畫出屬於自己的一花一世界；或是運用無窮的想像力，畫下只為自己綻放的花兒。將這些畫好的花兒送給史博館，就可以獲得清新空氣的小盆栽！「小小解語花，史博闖通關！」則以任務卡方式，提供購票入場的民眾認識館藏與花藝展品的絕佳機會！完成任務的民眾可以獲得罐頭盆栽！以上兩個活動皆數量有限，送完為止！

對花藝有興趣的民眾，更要把握這次「有鳳來儀，玉堂華彩─2017插花藝術展」現場插花示範，2/28(二)至3/5(日)期間每天11:00和15:00，花藝老師將於展場示範不同器型插花方式。「有鳳來儀，玉堂華彩─2017插花藝術展」展期為02/24(五)至3/5(日)，現在更可搭配「八館結盟—館際票務合作優惠方案」，持八館105年度票根和有效會員卡，以優惠價參觀史博館！更多相關訊息請上史博館官網http://www.nmh.gov.tw/zh/action_now.htm查詢。