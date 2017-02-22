香格里拉台南遠東國際大飯店歡慶八週年住房餐飲驚喜回饋

2017年2月15日－香格里拉台南遠東國際大飯店在三月歡慶八周年，自3月1日起至31日推出一系列住房餐飲優惠，回饋賓客的肯定與支持！驚喜首推「尋找幸運八」國人住房禮遇，只要透過飯店訂房入住，並出示含有數字8的身分證件，即可享當日最佳優惠房價88折！每房每晚3,036元起。餐飲同步推出台南市民優惠，週一至週五蒞臨醉月樓中餐廳、遠東Café自助餐廳、尚酒吧牛排龍蝦餐酒館、大廳茶軒及品香坊外賣部，享有指定商品八折。

香格里拉國際酒店集團的首間酒店於1971年在新加坡正式揭幕，目前於全球擁有與管理95家品牌酒店。2009年3月開幕的香格里拉台南遠東國際大飯店即將邁入第八年，期間一直深獲國內外旅客喜愛、榮獲多項國際大獎，並於日前連續七年獲TripAdvisor旅行者之選獎肯定，名列「台灣前十大最奢華飯店」與「二十五大熱門酒店」，不僅再次以香格里拉殷勤待客情與指標性國際服務品質大獲全球旅人青睞，更見證台南觀光產業蓬勃發展。

「尋找幸運八」只要出示含有數字8的身分證件立即享優惠住房，每房每晚3,036元起

春遊台南正是時候，香格里拉台南遠東國際大飯店「尋找幸運八」周年慶住房專案，入住15坪寬敞客房，可享翌日遠東Café自助早餐、資生堂Qi Spa初次體驗指定療程享85折、以及飯店餐廳享9折優惠（不含遠東Café自助早餐、品香坊及客房服務），讓國人在旅遊住房不僅省荷包，還可開心出遊。只要出示含有數字8的身分證件，即可享當日最佳浮動房價88折優惠，每房每晚3,036元起。該專案僅適用於透過飯店電話預訂者，專案費用皆需外加10%服務費和5%稅金，且需於2017年3月31前入住。​

歡慶八週年「台南市民專屬餐飲優惠」：

只要出示台南市民身分證件，即可於週一至週五指定時段享以下優惠：