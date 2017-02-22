台灣紅藜好處多 防腸癌 幫助產婦恢復身材

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）日前台北醫學大學營養學院保健營養學系研究團隊發現，有大腸癌前期病變的老鼠，餵食台灣紅藜10週後，能有效抑制大腸癌前期病變的生成，達到預防效果；結果顯示，台灣紅藜確實具有調控氧化反應及細胞凋亡、增生的作用。其實紅藜不僅具有高營養價值，還是太空人的糧食。

研究團隊將實驗大鼠分為5組，包括未誘發大腸癌，並餵食標準動物飼料的「正常組」，另4組為則注射大腸癌誘發劑，並於飼料中加入0%、5%、10%、20%台灣紅藜。

實驗進行10週後，取其完整大腸組織進行分析，結果發現，食用台灣紅藜的大腸癌病鼠，不分劑量高低，在多項前期病變指標上均有顯著改變，包括「癌細胞增生相關蛋白」、「癌細胞抗凋亡相關蛋白」表現量顯著降低，促進癌細胞凋亡的蛋白質表現量則提升。

這些結果顯示，台灣紅藜確實具有調控氧化反應及細胞凋亡、增生的作用，藉此達到預防大鼠大腸癌前期病變效果。

屏東縣政府原住民處長長伍麗華表示，紅藜是排灣族傳統作物，他們發現紅藜的醱酵功能，將紅藜用來釀酒，或加入小米及米中食用。幾年前，紅藜的價格1台斤才不過新台幣100多元，如今，價格從1台斤250元到800元不等。

紅藜的營養價值高，被喻為「穀類紅寶石」，其的蛋白質含量不遜於牛肉，甚至比牛小排高，易於人體吸收，是素食者的絕佳蛋白質替代方案。

微量元素方面，鈣特別豐富，高達2523ppm，為稻米的42倍，燕麥的23倍，鎂含量是燕麥的2.3倍，鉀含量為燕麥的12倍，鐵質與鋅的含量也很高，分為地瓜的11倍與8倍。膳食纖維則是地瓜的6倍、是燕麥的3倍。

紅藜還有一項特色，比起稻米等多數穀類，它含有高量人體無法自行合成的必需胺基酸，例如離胺酸、纈胺酸和組胺酸等，所以可以在米飯中加入紅藜補充。

其中離胺酸(lysine)為稻米的5倍，而離胺酸可幫助鈣質吸收，促進膠原蛋白合成，幫助抗體、荷爾蒙及酵素的製造，所以米製品中若添加臺灣藜，可以彌補離胺酸的不足。

加上紅藜所含的蛋白質是一種低過敏性蛋白，加上無麩質，比較不會讓小孩過敏，因此這幾年，台灣紅藜在媽媽界非常火紅，網路上許多寶寶副食品社團紛紛教導新手媽媽們如何將紅藜入菜到寶寶附食品中。

紅藜是和大部分體質的人食用，尤其孕婦和老人，但值得注意的是，台灣紅藜的鉀含量較高 ，對於腎臟功能不佳的人來說會是負擔， 所以不建議食用。 一歲以下寶寶每日食用量建議在5克左右，一到三歲10克左右，四到八歲15克。

另外，未脫殼的紅藜含有微毒性的皂素，若要加入寶寶副食品中，建議選購已脫殼的紅藜，烹煮時一定得用篩網清洗乾淨再來做烹調。 由於紅藜高纖維，寶寶的腸胃道未必能完全消化，若在便便中發現殘渣屬正常現象。

紅藜是鹼性食物，人體pH高於7時血液內氧含量增高，有助於消耗脂肪。富含膳食纖維，澱粉含量低，很多產婦生寶寶後選擇吃紅藜來快速恢復身材。

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補充資料來源：寶寶副食品交流區