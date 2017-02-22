105年獲利再創佳績 106年專注利基、聚焦中小企業融資

為因應金融產業創新發展趨勢，及配合政府推動金融機構挺實體經濟、金融科技發展、新南向政策、綠色金融及法令遵循等施政重點，臺灣企銀作為百萬中小企業的後盾，2017年將專注利基、深耕中小企業輔導與融資，同時加快數位金融轉型腳步，以擦亮百年招牌、邁向永續經營的優質銀行。

專注利基、聚焦中小企業融資

臺灣企銀為國內唯一中小企業專業銀行，105年雖受央行降息影響淨利息收入，然而在所有經理人與全體同仁的努力下，105年度各項提存前稅前淨利加計收回呆帳已逾百億元大關，另在稅前淨利、淨收益、手續費淨收益、存放款規模等財、業務表現仍續創新高，稅前淨利較前一年度成長2.37%，手續費淨收益年成長8.35%，資產品質、活存比率亦較往年提升。

另一方面，因資本水準提升，中華信評於106年1月25日將臺灣企銀長、短期信用評等調升至「twAA-/twA-1」，標準普爾(S&P)全球等級長期評等則調升為「BBB+」，顯現該行近年來透過提升獲利來挹注資本水準的成果已獲得肯定。

為厚實顧客服務基礎並展現專業服務，臺灣企銀將積極擴增中小企業融資規模，具體成果及措施為：

(一)獲頒菁業獎『優等』殊榮

金融研訓院舉辦第八屆傑出金融業務「菁業獎」，臺灣企銀參加『最佳中小企業金融獎』項目選拔，於105年12月獲頒『優等』殊榮，該行中小企業專業銀行的形象，深受肯定。

(二)設置「中小企業融資諮詢服務專區」

為強化中小企業專業銀行融資與輔導功能，臺灣企銀於全台125家分行設置「中小企業融資諮詢服務專區」，其中包含7家為旗艦專區。

(三)支持新創重點產業，辦理「力挺企業•真心相貸」巡迴講座

響應政府「五加二」新創產業政策，擴大新創產業適用範圍，增加新農業、循環經濟等產業，並於105年10月頒訂「新創重點產業優惠貸款辦法」，協助新創企業取得資金。並於今年2月17日起舉辦15場『創新經濟「五加二」 力挺企業•真心相貸』全台巡迴講座，結合貿協、經濟部中小企業處、聯輔中心、青創總會、輸出入銀行等機關資源，協助推動「新南向政策」、「創新經濟五加二」重點產業。

(四)結合縣市政府、力挺中小企業

為落實推動新創產業政策及活絡在地經濟，該行與地方縣市政府合作，結合信保基金，推動在地之青年與中小企業新創產業融資。至目前為止，已與台南市、新竹市、桃園縣、新竹縣、台中市、台東縣、彰化縣及嘉義市等八個地方政府，透過地方政府補貼利息、推薦企業等方式合作，持續積極來支援在地企業深耕發展，以力促地方經濟繁榮。