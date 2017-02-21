期交所期貨交易競賽　投資理財再抽大禮

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）為幫助民眾更加了解我國期貨商品，臺灣期貨交易所與多個單位合作推出交易比賽，只要年滿20歲自然人，於指定期間至任一協辦之證券期貨商開立期貨交易帳戶並簽署同意書即可參與交易比賽並抽獎，幸運兒可獨得海外旅遊禮券、Dyson吸塵器、或iPhone 7等獎品。

競賽活動主辦單位期交所董事長劉連煜21日表示，「第2屆期手交鋒 盟主爭霸賽」自2月22日上午9時起開放網路報名，競賽期間為3月1日至5月31日止，競賽交易標的為期交所上市之人民幣匯率期貨及選擇權、小型人民幣匯率期貨及選擇權、歐元兌美元期貨、美元兌日圓期貨等共6項匯率類商品，及東證期貨、印度50期貨等2項境外指數期貨，總計8項商品。

為鼓勵交易人報名參賽，期交所表示，凡自2月22日起至3月1日止報名成功者，每一期貨交易帳號可獲「早鳥有獎」抽獎機會，另競賽期間依交易量還有每週「交易週週抽」、每月「競賽達人獎」及競賽期間的「期貨大贏家獎」等獎項抽獎機會，總計有600多個獎項。

金管會副主委黃天牧表示，期交所去年交易量2億4千多萬口，連續三年超過二億口，值得肯定。在商品多元化與國際化方面，期交所去年成績斐然，除了多樣化的期貨商品如各類匯率期貨及選擇權之推出，期交所還與日本東京及印度證交所合作推出股價指數期貨。黃天牧表示，透過民眾的期貨交易比賽活動，有助大眾對新商品的了解，極富教育意義與商品推廣。

另外，期交所董事長劉連煜也預告，今年5月中起盤後交易平台上線，國內期貨市場在一般交易時段結束收盤後，將進行盤後交易至凌晨5點，便於投資人隨時應對國際金融市場事件隨時進行避險。同日，美國道瓊期貨及標普500期貨商品也會上線交易，以新台幣為合約計價單位，減低匯損風險，提高投資人參與意願，讓市場更具競爭力。

詳細參賽辦法請上活動官網：www.2017ftc.com